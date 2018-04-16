愛喝黑糖珍奶不只易發胖 醫師警告：恐含致癌物

2018年04月16日 08:36 中時電子報 簡怡欣

別以為加黑糖就是健康！台灣人嗜喝手搖飲，近來在社群平台IG興起打卡熱潮的黑糖珍珠鮮奶，成為嗜甜民眾排隊必買的人氣飲料。但愛喝含糖飲料不只易發胖，有醫師警告，黑糖珍奶經高溫烹煮後可能產生致癌物質，攝取過量恐有致癌、和具神經、生殖毒性疑慮。

黑糖長期被視為健康養生聖品，手工製作產品更受追捧；但經高溫加熱反覆熬煮、攪拌，過程中生成丙烯醯胺的風險一直是醫師眼中的隱憂。文化大學推廣教育部食品技師學分班講師陳俊成曾表示，過去已知丙烯醯胺多存在油炸、炭烤等食品，但多忽略黑糖傳統製作是由甘蔗汁大鍋反覆熬煮、攪拌；甘蔗汁中的「天門冬醯胺」和單醣（果糖、葡萄糖），加上關鍵因素高溫加熱便生成丙烯醯胺，加熱到65度即可產生、85度含量顯著、120度快速大量產生。

丙烯醯胺對人體的影響，早前就已被世界衛生組織(WHO)列為2A級致癌物。台灣營養基金會執行長吳映蓉過去就指出，人體每天每公斤攝取超過2.6微克丙烯醯胺會有致癌風險，以60公斤成人及2740ppb丙烯醯胺來算，一天吃超過57克黑糖就可能有風險。若以此黑糖換算一杯700CC全糖奶茶應有的糖含量，1天喝1杯就可能有健康風險。

台大職業醫學與工業衛生教授吳焜裕曾警告，在歐美小樣本人體實驗中就發現，體內丙烯醯胺愈多的人，基因受損的程度愈高，容易造成基因突變、進而導致癌症發生可能。台北市立聯合醫院陽明院區中醫內科主治醫師卓雨青就建議，在挑選黑糖上，可選擇色澤呈自然紅褐色、具天然蔗香且不添加焦糖色素或香料的黑糖；改變黑糖是養生聖品的觀念，減少黑糖的用量；如果一定要使用糖，也不要對某一種糖類過度執著，較能分擔風險。

(中時電子報)