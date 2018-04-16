人生70才開始 84歲阿嬤開畫展

2018年04月16日 09:00 中時 張伊珊

在家人鼓勵下，馬江寶治（右）透過畫筆找到人生新的出口。（張伊珊攝）

高齡84歲的馬江寶治阿嬤，自婚後便為小孩、先生付出，辛苦大半輩子，從沒想過作畫。因10年前丈夫逝世，她的生活頓時失去重心。在家人鼓勵下，她向中埔國中退休教師李國聰學畫，透過畫筆找到人生新的出口，今受竹崎文化藝術基金會之邀，展出21幅個人畫作。

出生日本時代的馬江寶治，年輕時透過媒妁之言，從嘉市嫁到嘉縣番路鄉公田的偏遠山村。不僅協助先生經營村中唯一的雜貨店，後又照顧中風的先生20多年，辛苦扶養5子1女成家立業。人生的前半輩子幾乎為家庭奉獻，直到10年前丈夫逝世，馬江寶治的生活也頓失重心，媳婦蘇淑惠憶起當時，她說「媽媽整天關在家裡」。

即便馬江寶治搬到山下，輪流與兒媳同住，但長期以家庭生活為重的她，仍無法調適轉換。正好蘇淑惠的鄰居，也就是李國聰，開設有老人繪畫班。她鼓勵媽媽學畫，沒想到一畫就是10年，且越畫越有興趣，今在竹崎文化藝術基金會開個人畫展，蘇淑惠替媽媽開心之餘，也擔心媽媽對自己要求太高，「身心健康最重要」。

「畫圖卡無沒煩惱」，年過70才開始學畫，84歲辦首場個展。馬江寶治透露雖然高興，不過壓力也不小，「驚人講畫無好」。李國聰指出，馬江寶治的畫作風格強烈，充滿想像力與故事性，多與她人生閱歷有關，彷彿用畫筆說出她的生命經驗，相當有其獨特性。

(中時)