周杰倫紅到土耳其？當地大叔手機鈴聲竟是〈七里香〉

2018年04月16日 08:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

藝人效應果然無法擋！小賈斯汀在網路轉發日本藝人PIKO太郎的〈PPAP〉讓這首洗腦歌紅遍全球！名人的一舉一動也能帶動觀光、產值！旅遊作家943近來在自身粉絲團分享其數年前到土耳其旅遊經驗，當時她聽到一個土耳其大叔的手機鈴聲竟然是周杰倫的〈七里香〉，讓她猜想周董是不是紅到土耳其了，這個話題引發粉絲熱烈討論，沒想到最終答案揭曉也很讓人意外。

有「歐亞大陸的明珠」之美名的土耳其是很多觀光客的最愛！其歷史大城「伊斯坦堡」自古以來就是重要的交通樞紐，在歷史上伊斯坦堡曾為羅馬、拜占庭與鄂圖曼帝國的千年古都，各個帝國都在此留下無數珍貴美麗建築與寶貴資產！

卡帕多奇亞（CAPPADOCIA）是土耳其搭乘熱氣球升空的著名景點，可說是一座能飛天遁地的奇異城市。（達志影像／shutterstock提供）

然近年來土耳其因為恐攻頻傳，讓當地觀光業大受打擊！然美麗的清真寺、教堂以及猶太教會堂依然豎立，也能搭乘熱氣球飽覽伊斯坦堡的魔幻景致！然也因為安全因素，國內旅遊業者也推出土耳其行程優惠，有時10天的觀光還不到台幣四萬元呢！

旅行100多個家的旅遊作家943近來在其粉絲團詢問網友一個問題，943數年前去土耳其旅行時曾在車站聽到一個土耳其大叔的手機鈴聲竟然是周杰倫的〈七里香〉！正當百思不得其解時，943在街上看到一樣東西，頓時茅塞頓開。請問為什麼土耳其人會用台灣流行歌曲當手機鈴聲呢？

伊斯坦堡美麗風光。（達志影像／shutterstock提供）

這個題問引發許多網友熱議，有網友猜測「中文歌已經攻陷土耳其？」、另有網友說「周杰倫幫oppo手機代言，而該品牌手機強推開發中國家的市場？」，也有周董的粉絲來湊熱鬧，笑回「周杰倫拍mv和林書豪唱土耳其冰淇淋」等等。

然最終943公布答案也讓人出乎意外！943認為網友猜測都有可能，然是那時很多中國人到土耳其擺地攤賣山寨機，很大的機率有可能是手機裡面內建的旋律！

周杰倫與昆凌在英國舉辦世紀婚禮，兩人攜手踏上紅毯，接受眾人祝福。(翻攝自Youtube)

其實網路無遠弗屆，華人的創作能力、行銷也是全球有目共睹！這些年來華人歌曲、影視文化出頭天，除風靡亞洲、歐美人也更重視華人的影響力！話說周杰倫跟昆凌的世紀婚禮就是在英國擁有1000年歷史的郡塞爾比（Selby Abbey）小鎮古堡教堂舉辦婚禮，經媒體曝光後，這個小鎮古堡也成為當地觀光熱點呢！下次如在海外旅遊，聽到熟悉歌曲、電影、書籍，也不妨記錄下來，為華人按個「讚」！

(中時電子報)