台中溪西圖書館 4月底啟用

2018年04月16日 09:01 中時 陳世宗

市議員黃馨慧希望讓這座外觀展開「像一本書」的圖書館，陪伴西屯里民快樂的成長！（陳世宗攝）

台中市西屯區、筏子溪以西的「台中市立圖書館溪西分館」歷經6年的規畫建設，將於22日正式開幕。台中市議員黃馨慧說，西屯區地域廣闊，101年由張文雄、楊坤賜及馮進通等當地里長聯名向市府爭取，希望興建一座現代多功能的圖書館，提供當地居民休憩閱讀場所。從規劃選址、預算編列到興建完工，耗資經費約6000萬元，於在今年3月完工試營運。

市議員黃馨慧表示，當初住在工業區附近的學生為了找一處安靜的念書場所，常常要坐車到很遠的地方。有一次和當地里長閒聊時，發現溪西缺少一座現代化圖書館，因此聯名向前市長胡志強陳情，開啟了溪西圖書館誕生的初衷與期待。

黃馨慧說，本案獲得前市長胡志強市長及前文化局長葉樹姍全力支持後，分別於102年1月、3月協調選址事宜，最後擇定於安和二街、福玄路之間「機100」用地，於104年發包5200萬元，12月動土開工，文化局又在105、106二年度編列各1000萬、2000萬元內部裝修費，於今年度完工啟用。

黃馨慧強調，希望藉由這座現代化圖書館誕生，不光只是因為圖書館的建築美學特色，也會要求政府每年編列經費充實豐富館藏、帶給地方居民具有書香的生活、培育下一代主人翁；莘莘學子也不必再千里迢迢跑到幾公里外的地方念書了，讓這座外觀展開「像一本書」的圖書館陪伴西屯里民快樂成長！

(中時)