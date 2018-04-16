這對夫婦有夠扯！「分居」同住透天厝 靠存證信函溝通

2018年04月16日 08:53 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

有夠扯！新竹陳姓男子與張姓妻子感情不睦，雖在同棟透天厝下，但近3年來因屢屢發生爭執，「分居」住在不同樓層，各過各的生活，還要靠存證信函來溝通，法官認為該對夫妻相處模式太離譜，判准離婚。

判決書指出，陳姓男子和張女2008年結婚，婚姻常因細故吵得不可開交，夫妻感情急速惡化，每逢爭吵，陳男黯然退讓睡沙發，豈料夫妻關係沒有改善還越來越糟，2人經常吵得面紅耳赤，終於在2015年因為陳男交友問題爆發衝突，陳男簽好協議書準備離婚，妻子要求1棟房子及1輛新車才肯點頭簽屬，雙方爭執不下，各自生活已2年多。

陳男眼見往後無法再與張女共同生活，請求判准離婚。張女則反控丈夫拒絕履行同居義務，認為對方倒果有因，辯稱要求住宅及車子，只是基於生活需要所需，並非離婚要脅。

新竹地院法官調查，陳男夫妻雖住在同棟透天厝，但住不同樓層3年，如同形同陌路，此外陳男車子借給張女開，將牌照稅單貼在妻子房門，要求繳稅，張女不理會撕毀繳納單，陳男張貼紙條要求限期還車，張女再回擊，以存證信函告知還車將影響工作，還請來父母、長輩與丈夫協調。

法官認為，只是牌照稅繳納問題，陳男夫妻需透過存證信函、驚動長輩親友溝通，顯然非一般正常夫妻相處模式，法院安排調解仍無法化解這對怨偶歧見，由於2人皆無維持婚姻意願，勉強存續婚姻徒增仇恨，故判准離婚。

(中時電子報)