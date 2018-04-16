卡「管」不成 民進黨將迎來最大致命傷？

2018年04月16日 09:49 中時電子報 謝雅柔

台大校長遴選案，教育部長潘文忠「拔管」未成，日前戲劇化請辭下台，但不忘炮轟台大藉校長遴選進行政治操作。對此，資深媒體人陳敏鳳說卡「管」沒卡成，反而變成卡「綠」，「民進黨政府受傷慘重，在高知識份子的支持度，蔡政府又要下滑了」。

台大校長遴選風波延燒數月，當時台大財金系講座教授管中閔在今年1月就已通過遴選，不過期間卻遭爆管中閔涉及論文抄襲等爭議，至今仍無法上任。

然而，潘文忠在辭職聲明中提及，教育部為釐清爭議，要求台大及遴委會查明疑義，卻經常遭泛政治化攻擊和汙衊；更因「政治操作」，徒增教育部同仁在行政及業務執行上的壓力和負擔；令人遺憾的是，遴委會及校務會議對各項爭議處理，或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理；而當選人面對各項爭議則選擇不對外界公開說明，任憑疑義蔓延。他表示，希望透過辭職，讓此案回歸到單純的校長遴選程序和當選人身分適格的討論。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，綠營卡管方式令學術界咬牙切齒，教育部更除了一而再，再而三的調查再調查，最後連跨部會的作法也端上檯面，「這已經觸犯了大學校園自治的天條了，又傳出某位深綠的前教部官員插手其中，簡直荒唐到了極點」。陳說當最關鍵性的校務會議也放手不卡管時，教育部其實就可有台階下，但仍死纏不放，淪落到如今砲聲四起，不得不下台。

陳敏鳳直言，這次卡管事件，讓民進黨一向主張的大學校園自治原則，受到自家人打臉，台大校長的層級，若真由教育部長自由自在地決定，很難取信於民，最終責任還是會歸咎於蔡總統。「這一波管中閔當選台大校長及後來的卡管，也許是反綠的風向球，執政若因政治立場和意識型態而喪失自己過去主張的價值，真的不是件好事。」

(中時電子報)