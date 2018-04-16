僅40公克！象龜寶寶好萌！體型雖小、志氣高

2018年04月16日 09:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「可別小看我，現在只是小寶寶，等我健康長大，我就能爬很快囉！」龜兔賽跑的故事大家都很熟悉，堅持不懈的小烏龜最終贏了驕傲的兔子！也警惕人類，不要小看自己！現實中的烏龜究竟又如何呢？

亞達伯拉象龜的小寶寶破殼而出。（台北市立動物園提供）

經過約100天的孵化期，台北市立動物園內首次繁殖的亞達伯拉象龜寶寶終於成功孵化。剛破殼的亞達伯拉象龜寶寶體型迷你，與爸爸、媽媽的成熟體型與體重相比，真的差很大!保育員現在每天固定餵食象龜寶寶們桑葉、蔬菜、熟蛋，希望牠們都能夠營養均衡、順利長大。

保育員為亞達伯拉象龜準備營養豐富的蔬菜大餐。（台北市立動物園提供）

去年11月下旬，台北市立動物園在多年改善亞達伯拉象龜營養食譜、增加運動量等努力下，終於盼到亞達伯拉象龜母龜有FU配對、產卵。保育員將龜卵移入人工孵化箱後，持續進行照蛋觀察，以便監測胚胎的發育，今年3月起，亞達伯拉象龜寶寶陸續孵化，目前已成功孵化4隻個體。

剛孵化的亞達伯拉象龜寶寶，體型和成年象龜差距非常大。（台北市立動物園提供）

三個多月的照蛋觀察過程，可以陸續看到成功發育中的受精卵慢慢長出血管，胚胎也逐漸成形，甚至還可以看到龜寶寶胎動的模樣，讓一直以來持續為亞達伯拉象龜繁殖努力的保育員們都相當興奮。

剛破殼的亞達伯拉象龜寶寶體重僅40公克，與爸爸、媽媽等成熟個體的體重相差竟可達上千倍!龜寶寶體型雖小、但志氣高，當保育員餵食蔬菜、桑葉、熟蛋等食物時，「埋頭苦吃」、且炯炯有神的眼睛，意外顯得很有殺氣呢!

要多吃一點才能長的像爸爸媽媽一樣強壯（亞達伯拉象龜寶寶）。（台北市立動物園提供）

此次順利孵化的個體，都是透過參與林務局野生動物收容救傷計畫，分別於2000年及2001年查緝入園的「帥哥」 (雄) 及「中中」(雌)的愛的結晶。其實「中中」於去年11月下旬產下20顆蛋後，今年1月再度產下25顆，第二批的蛋也正透過人工孵化持續監測成長。就讓我們祝福可愛的亞達伯拉象龜寶寶們可以順利長大，孵化中的受精卵，也可以持續發育並成功破殼囉！

(中時電子報)

亞達伯拉象龜產蛋後，採人工孵育，保育員會定期照蛋檢查發育狀況。（台北市立動物園提供）