怒了！勇哥屢針對邱太三 邱太三重砲回擊扁：講幹話

2018年04月16日 10:00 中時 周毓翔

前總統陳水扁透過臉書粉絲團「新勇哥物語」不斷發聲，日前陳水扁批評319槍擊案歷經藍綠兩黨執政始終不能還他公道，如今的法務部長邱太三又是紅衫軍法律顧問出身，也沒辦法否定朱朝亮的調查與偵結報告，批蔡英文政府「不聞不問」。邱太三今天重砲回擊扁，「這就是講幹話！無法回應。」

邱太三今天至司法法制委員會報告「如何增進司法程序的效率及一、二審檢查官輪調制度」並備詢。藍委吳志揚質詢邱太三，陳水扁說520要到凱道去向蔡英文陳情，要求319槍擊案要還他公道，還嗆邱太三是紅衫軍法律顧問出身，沒辦法否定前台南地檢署檢察長朱朝亮的調查與偵結報告。

邱太三則難得重砲回應，批扁是講幹話，無法回應，「理都不想理」，但是至於受刑人到底可不可以發臉書，這關係到大法官755、756號解釋中關於受刑人通信權以及意見表達的權利，可能要透過修法來讓相關事情做釐清。

國民黨團總召林德福也質詢邱太三，扁保外就醫還處處攻擊法務部，有沒有看過這麼囂張的受刑人？邱太三則回應，「他大概有史以來的特例」，過去都是生理方面問題保外就醫，扁是夾雜了心理因素，更複雜也更專業，需要專業醫師來認定。

林德福表示，扁一再挑戰法務部底線，讓中監也很為難。邱太三表示，中監確實會有一定程度的困擾，但還是要依照法律走；法務部面對犯罪以及各種不同意見的挑戰都是毫無問題的；不可能讓扁為所欲為，會請醫療專業人員確認他需不需要保外就醫，這要醫療專業，不是法務部或是中監可以片面決定。

(中時)