民間社團集力推動阿里山文化景觀登錄世遺

2018年04月16日 10:05 中時 廖素慧

阿里山森林鐵道是台灣重要歷史文化資產，民間社團集力組成「阿里山世界遺產協會」，推動「阿里山林業文化景觀」列入聯合國教科文組織世界文化遺產，協會理事長郭盈良表示，阿里山林業文化景觀包括嘉義市林業產區、阿里山森鐵、林班區等3大部分。

阿里山小火車鐵道是名聞海內外的台灣國寶級歷史文化觀光資產，去年與英國威爾斯鐵路締結姊妹鐵道，推展國際觀光，民間爭取列入世遺的聲浪及動作不斷，陳澄波文化基金會、金龍文教基金會、台灣圖書室等社團籌備1年，於今年1月13日成立阿里山世界遺產協會，3月22日獲內政部核准立案。

協會理事長郭盈良指出，過去以阿里山鐵道申請登錄世遺，進展不利，經各方集思廣義，將以「阿里山林業文化景觀」推動申請列入世遺，文化景觀的範圍涵蓋面廣，包括阿里山上的200餘個林班區林地、阿里山鐵道、嘉義市林業發展歷史及產業區如嘉義林管處辦公室、檜意森活村、阿里山林業村等林業區。

郭盈良表示，目前至少有5條鐵道申請聯合國教科文組織登錄世遺，工法、材料、歷史沿革與阿里山鐵道有相似之處，以致阿里山鐵道申請世遺的進展不利，若將阿里山鐵道擴大其歷史演化、林業產業等文化面，以「文化景觀」申請世遺較有利。

(中時)