便祕別喝茶！錯吃7種食物 「滿腹委屈」難解

2018年04月16日 10:13 中時電子報 簡怡欣

宿便未解，肚凸如懷孕。今年有調查發現，台灣近半上班族有便祕困擾，工時長、壓力大、需久站或久坐等加上營養失衡，導致「不便」的困擾成為生活常態。雖然吃香蕉、多攝取水份有助排便，但吃錯方式反而造成副作用，有營養師點名7種便祕者少吃的食物，避免「滿腹委屈」難解。

雖然吃蔬果、多攝取水份有助排便，但吃錯方式也會造成副作用(圖/達志影像)

美國運動營養學家、營養師的邦琪(Leslie Bonci)建議便祕者少吃的7種食物：

1、乳製品：牛奶、優酪乳等食品都是不易消化、易產生脹氣的常見食物，尤其對於乳糖不耐症者來說，喝牛奶後有脹氣、腸鳴的症狀更為明顯，無法消化牛奶中乳糖，嚴重情況下還有腹瀉和腹痛不適感。

2、油炸食物：一般而言，蔬果類只要1天就能排出。但有宿便之苦者，飲食忌諱辛辣、燒烤、油炸物等刺激性食物；油炸物屬於高脂肪食物、纖維少，反而延長腸胃的消化時間。

3、白飯：碳水化合物是人類生存必須的重要能量來源之一，不過主食白飯中膳食纖維含量極少，除了有腹瀉情況者不建議，否則有便祕困擾的人，還是改吃糙米比較適合。

4、還沒熟的香蕉：香蕉有助排便，但吃還沒有熟的青香蕉，由於含有難消化性麥芽糊精成分，不但不能解決便秘，反而易將糞便結成乾硬糞便。

5、茶：每日起床喝杯溫水能緩解腸道乾燥，有助排便。但紅茶中的單寧酸卻會讓糞便黏在一起，對腸胃產生收斂效果；且含有咖啡因類飲品具利尿作用，有可能讓人體更缺水。

6、麵粉類食物：麵粉類食物纖維含量不多，如果沒有適時補充足夠蔬果和水分攝取，反而會讓便祕問題加劇。因此建議若想攝取碳水化合物，可採全穀物、高纖維類型。

7、杏桃：多攝取水果纖維可以增加糞便量、有助推進糞便排出，但杏桃富含膠質物，會吸收大量腸道水份；尤其做成果乾後更不建議，若吃進過多纖維，只會加劇便祕問題。

(中時電子報)