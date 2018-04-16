首頁
中時
社會
玩槍走火？三峽男大腿中彈
友善列印
小字型
中字型
大字型
分享至
Facebook
分享至
Google+
分享至
Twitter
分享至
Weibo
分享至
line
2018年04月16日 10:12
中時
葉德正
新北市三峽大同路上午8時40分傳出槍擊案件，一名19歲男子大腿中槍，警消獲報傷者姐姐報案，說是玩槍不小心傷到大腿，緊急送醫，幸無生命危險。
(中時)
海陸中校辱下屬「X你媽的X」下場…
勇！97歲翁買菜跌倒 頭腦清晰報…
推薦閱讀
板新水廠將新設配水池 三峽可望共飲翡翠水
金門蔡厝古道傳意外 女登山客摔斷大腿
小蜜桃姐姐開親子餐廳 好閨蜜王心凌站台剪綵
高市議員蘇炎城被打屁股 警告意味濃
民控受困電梯竟酸「不會悶死人」？消防局駁斥
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
請不要刊登與主題無相關之內容
發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。