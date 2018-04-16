影》國民哈波第7轟炸裂 全壘打數聯盟居冠

國民哈波。(資料照,美聯社)

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中時電子報

昨天使卓奧特(Mike Trout)轟出本季第6轟追平哈波(Bryce Harper)，國民重炮不落人後，隔天對洛磯再開轟，16日1局下就把球扛上中外野看台，本季第7轟出爐聯盟最多。

這轟飛行418呎(約127.4公尺)，幫助國民隊取得1比0領先，25歲的哈波不僅全壘打數聯盟居冠，哈波累計20次保送、攻擊指數1.219同樣在聯盟高居第1。

開季火燙對哈波而言已非頭一遭，這支陽春炮也是哈波生涯4月累計第40支全壘打，高過任何其他月份，不過哈波火熱手感並未幫助到國民開季成績。

此役洛磯隊後來居上，第6局一口氣進帳3分，國民5比6飲恨敗陣，戰績7勝9敗落居國聯東區第4，僅剩過邁阿密馬林魚。

「我們都拚盡全力了」哈波表示，「我想我們必需更多團隊火力發揮，更好的打擊策略，這就是比賽的一部分。」

(中時電子報)

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