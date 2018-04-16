瑞芳居民不滿深澳發電廠環評結果 李應元：可走訴訟訴願程序

2018年04月16日 10:18 中時 廖德修

立法院社福與衛環委員會今天上午進行「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議報告」，瑞芳區居民到立法院外陳情，要求廢除環評案，重做環境影響評估。環保署長李應元在會議開始前表示，環評制度的設計自有其考量，必須尊重環評程序，沒有事情是一百分；過去環評案的結果各方都有意見，也不乏進入訴訟願程序改變結果的例子，民眾如果對深澳電廠的環差案結果有意見，可走類似的途徑解決。

李應元強調，深澳電廠擴建是一件環差案，主要是和原開發計劃變動的部分做比較。從台電的報告中可以發現，無論是機組容量、汙染物的排放總量等都已減少很多。另外，像卸煤港由蕃仔澳灣移到深澳灣，不用填海造陸，儲煤倉也移到廠區內，對環境的影響縮小，所以經過投票，加上主席詹順貴的贊成票後，以9比8通過環差案，程序上並無問題。

此外，關於前總統馬英九昨天提到，如果核四運轉就沒有深澳電廠的問題了。李應元提醒馬英九，不要忘了在日本311福島核災後，舉國認為我們的地質條件，颱風、地震等影響，核電廠的危險係數不輸日本。還記得當時不分男女老幼，甚至連寵物都上街頭。何況核四是在馬英九總統任內宣布封存的，當時是全國一致的共識，連國民黨立委也說不支持核電。

李應元強調，蔡英文總統及行政院長賴清德對於「2025非核家園」不斷宣示，民進黨也會遵守承諾，滿足安全發電，落實乾淨發電，像日本超超臨界機組就可以做到乾淨發電。

(中時)