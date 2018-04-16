勇！97歲翁買菜跌倒 頭腦清晰報回家路

2018年04月16日 10:34 中時 馮惠宜

發現老翁不適，警消通知救護車到場，但老翁拒絕就醫。（馮惠宜翻攝）

台中一名97歲李姓老翁年前才發生車禍，日前瞞著女兒偷跑出門買菜，沒想到身體不適差點跌倒，幸好路人即時扶住才沒有摔著，警方獲報後協助通知家人到場，也驚訝高齡翁耳聰目明，97歲還出來買菜實在厲害，臨去前也溫馨提醒李姓老翁，出門還是要有家人陪同比較安全。

台中市警察局第三分局東區分駐所巡佐劉明文、員警林志明，日前巡經南京路與武德街口時，熱心民眾衝上來通報路旁有一名老翁剛剛跌坐在地，請警方前往協助。警方趕往現場發現該名老翁臉色蒼白直冒汗，手持拐杖坐在地上爬不起來，眾人擔心其有外傷不敢移動老翁並請救護車到場，員警見老翁頻嘗試站起，連忙對他說：「先坐著休息一下，等一下再站起來，我們在這裡陪你。」

該名97歲的李姓老翁，當天自己出門買菜欲搭乘計程車返家時，疑因天氣太熱致身體不適，一時暈眩向後跌去，幸好老翁身後的路人即時扶住老翁，經檢查後身體狀況正常，他堅定地向警消表示：「拒絕去醫院，我沒有病，叫我家人來就好。」

頭腦及記憶力都相當清晰的李姓老翁告訴員警家中電話及住址，警方去電後，李翁女兒前往房間查看才知道父親偷跑出家門，李翁女兒來接父親時向警方表示，李姓老翁原身體硬朗，今年農曆年前發生重大車禍住院一個多禮拜，現在都還在家休養，她見到父親擔心的說：「唉呀，你幹嘛出來買菜啦！」也感謝好心路人及警方照顧父親，讓爸爸身體無礙平安返家。

(中時)