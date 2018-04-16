首都減壓！林佳龍：行政、立法院都可遷來台中

2018年04月16日 10:24 中時 盧金足

台中市長林佳龍16日在市政會議表示，霧峰省議會舊址可以讓立法院在過渡期間使用，而行政院位在台北的院本部其實規模不大，如果可以遷到台中，不僅中興新村地點適合，黎明新村也能馬上使用，而且離高鐵很近，行政院長賴清德也積極評估立法院遷到台中，台中和台北一日生活圈，達到「首都減壓」效果。

林佳龍表示，台中捷運路網在前瞻基礎建設的支持下，綠線延伸至彰化、藍線延伸到南投，「大台中山手線」未來會將苗栗串聯起來，交通便利，行政院、立法院都可遷來台中，一年多爭取前瞻計畫，還被汙名為「錢沾」計畫。

他強調，前瞻計畫發揮區域治理，中部共榮，有捷運大家就會少開車，減少發油量，解決空汙不只像中火的固定汙染源，汽機車移動式的逸散汙染源也是要改善之處。

「首都減壓、國會先行！」林佳龍說，立法院如果位在國家中心點的話，對國會民主政治的發展各方面都很好；賴揆也表達行政院及所屬部會單位，可部份先遷到中部，特別是中興新村閒置空間，台中市府全力支持。

林佳龍強調，省議會及省政府廳舍舊址，包括光復新村、黎明新村，可以馬上做為立法院週度時期的使用，現在行政部會有很多流浪部會花錢租屋，行政院若遷來中部，黎明新村機關廳舍完善，不會比現在的行政院面積小，且離高鐵近。

對於中央行政、立法部門遷到中部，林佳龍希望成為中台灣區域聯合治理的共同訴求，對於地方繁榮、未來的交通、產業各方面都會帶動台灣均衡發展，也是比較好的國土規畫方向。

(中時)