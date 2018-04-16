港媒：對台獨挑釁無力 國民黨失語缺位丟魂

圖為國民黨中央黨部。(本報系資料照)

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中時電子報

民進黨重新執政以來，台獨論調越發張狂，並配合美國的《台旅法》、《安全法》大做文章，但身為最大在野勢力的國民黨卻不知道跑到哪，在核心價值問題上曖昧閃躲。對此，有港媒形容其在輿論上失語、制衡上缺位、理念上丟魂。

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港媒中評社分析國民黨高層及網路民意特徵，點出該黨出現三個很大的問題：

第一，國民黨「反台獨」僅僅停留在口頭層面，而對民進黨利用執政資源搞「去中國化」拿不出辦法，尤其是對行政院長賴清德以官方身份宣揚台獨予以放任，沒有任何嚴厲駁斥。更甚者，國民黨裡一些人還變相起到了「做球」給民進黨的反效果。

第二，大陸方面近來提出的一系列兩岸論述，例如「兩岸命運共同體」、「經濟社會融合發展」等，國民黨皆抱持不冷不熱的態度，可能反映出藍營輿論對大陸反制極端台獨方針不甚苟同。

第三，國民黨對國共互動關注度低的心態可議，有可能是認為自己配合與否都不重要，又或是為了2018選戰，打算以內政優先，甚至是消極地認為蔡政府肯定不會批准吳敦義訪問大陸。

分析強調，遏制台獨應該是國民黨的政治責任，但從當前網路輿論來看，國民黨角色、國共關係議題已經出現了邊緣化趨勢，這也將隨著現實政治上國民黨的反台獨不力，越發明顯。

(中時電子報)

文章來源：中評分析：台獨在挑釁 國民黨失語缺位丟魂

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