卡管案沒了部長 次長也請辭 綠營不願開會

2018年04月16日 12:59 中時 鄭郁蓁

台灣大學講座教授管中閔1月初選上新任台大校長，卻遭指控疑似有利益揭露、論文引用、到中國兼職等問題，教育部現在還沒准駁他的聘任案，前部長潘文忠上周因此辭職。立法委員張廖萬堅今天指出，教育部2位政務次長姚立德、蔡清華也辭職，目前「請辭待命」。但綠委提出散會，不願開會，最後會議停滯，包含清、交、成各頂大校長在台下排排坐成一排，面面相覷，藍委質疑「執政黨到底在怕什麼」？

立法院財政委員會今天原安排邀請審計部審計長林慶隆、教育部部長潘文忠專題報告「邁向頂尖大學計畫經費（第一期及第二期合計1000億元）之審計與執行情形」，並備質詢。教育部原安排姚立德代表備詢，臨時換成蔡清華。

次長姚立德與蔡清華皆是政務官，部長辭職後也應該跟著辭職。蔡清華表示，自己周六就提出請辭待命，但是依照程序辦裡，因此自己不便說什麼。

因「群龍無首」，綠委召委王榮璋今天一早就極力阻擋開會，並提出散會動議，九名綠委都簽名要求並與藍營招委曾銘宗和賴士葆僵持不下，賴士葆大罵：「散什麼會，各頂大校長都來了，難道不用交代頂大經費」。最後雙方休息了逾一小時才開始協商。

綠委王榮璋表示，教育部長下台，因此兩名次長也跟著「請辭待命」中，今天若要求次長蔡清華作出任何承諾，他也不一定可以做主，因此不需開會，且管中閔適不適任台大校長，應該是回到教育委員會作審查，不該在財政委員會討論。

藍委費鴻泰表示，除了問管中閔的事情，我們也想問莊國榮的事，預算是我們替人民監督政府，錢有沒有花在該花的地方，立法院就是公開透明，不該「找理由不開會。」

藍委賴士葆強調，自己擔任委員15年來，第一次碰到在野黨專委排專案報告，執政黨卻執意不開，不知道綠委在「怕什麼」，就算問管案，次長也可以說自己「請辭待命」，還是可以問其他頂大校長，執政黨卻鴨霸道連讓人講話都不行，「教育部為何不能碰？難道只是為了達到上級交代的任務，這樣作太low。」

(中時)