雲林水利會長表弟退選 藍營虎尾鎮長整合成功

雲林水利會機要祕書陳威成退出虎尾鎮長選舉，藍營整合由虎尾鎮代表會主席丁學忠參選。（許素惠攝）

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雲林水利會機要祕書陳威成（左）退出虎尾鎮長選舉。（許素惠攝）

雲林水利會機要祕書陳威成上午宣布退出虎尾鎮長選舉，呼籲支持者以黨的團結及大局為重，全力支持立委張麗善選縣長、虎尾鎮代表會主席丁學忠選虎尾鎮長。丁感謝陳的成全，強調會全力以赴，不負眾望。張則稱許陳為大局考量的胸襟及美德。

陳威成是前監委陳錫章兒子，也是雲林水利會長林文瑞表弟，此屆虎尾鎮長飲恨，力圖年底東山再起，面對同派系的對手丁學忠，曾信誓旦旦打死不退，上周國民黨內進行領表登記作業時，他雖領表，但在登記截止前都未完成登記，各方便覺事有蹊蹺，上午果然丟出退選的震撼彈。

陳威成指出，虎尾是非常重要的區，如果藍軍不團結，輸了虎尾，張麗善的縣長選情會十分艱困，「我們都是『自己人』，不管有選沒選，都一定會力挺麗善，我不想讓她難做人」，他呼籲支持者以黨的團結及大局為重，全力支持張麗善和丁學忠。

丁學忠再三感謝陳威成的成全，強調一定會全力以赴贏得勝選，絕不會辜負陳與大家對他的期望。

「謝謝威成能為大局考量」，張麗善說，陳和丁都是人才，也有心為民服務，陳在此屆虎尾鎮長雖然落選，但一直持續深耕基層，然而抬面上人物畢竟較占優勢，虎尾是她選縣長的基本盤，團結很重要，大家能各退一步思考什麼是最好的，代表都更成熟了。

張麗善表示，陳和丁都是自己人，希望她當選雲林縣長的心都是一樣的，陳和其父親陳錫章都是性情中人，都很講義氣，總在關鍵時刻顧全大局，是很好的美德。

(中時)

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