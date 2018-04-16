買毒買針頭違停 老藥仔「呷緊弄破碗」

2018年04月16日 10:50 中時 馮惠宜

謝男買毒品、針頭就違規臨停準備在車中「開動」。（馮惠宜翻攝）

謝男好不容易向前獄友買到3千元的海洛因，卻因「呷緊弄破碗」，被警方查獲。（馮惠宜翻攝）

台中37歲謝姓男子因長年吸毒有著標準「藥仔臉」，日前買完毒品趕著去藥局買針筒，為了早點「開動」隨意違停，卻因此「呷緊弄破碗」甫踏出藥局就遭警方盤查，從謝嫌身上起出剛買到的一級毒品海洛因，白忙一場還被依毒品危害防制條例移送法辦。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、員警劉易軒、黃盛吉，日前於轄內巡邏時，巡經轄內藥局前發現一輛自小客車違規停車正欲上前告發，轉頭就看見甫踏出門口的謝姓嫌犯一臉標準的「藥仔臉」，還左顧右盼一副緊張的模樣走向違規車輛，見警方上前盤查，謝男竟開始全身劇烈發抖，讓警方不懷疑也難，員警詢問謝姓男子能否拿出口袋內物品，嚇傻的謝男乖乖配合拿出1小包0.62公克的海洛因交予警方。

警方調查發現，謝姓男子施用毒品已長達14年，被警方查獲次數更是不計其數，期間經過2次勒戒及1次戒治，仍是沉溺毒海無法自拔，每天都需施用毒品方能解癮。謝男跟警方表示，因身上毒品用罄，向前獄友買毒後，急著去藥局補充針筒，想快點回家解癮，沒想到卻因為違規停車馬上就被警方查獲，癮頭沒解到，用來買毒的3000元也飛了。

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(中時)