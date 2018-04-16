批賴揆放台獨火 江啟臣：人民難道要幫你收拾殘局？

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中時

行政院長賴清德一再強調自己是「務實的台獨工作者」，國民黨立院黨團今舉行記者會批賴清德將人民置於險境。國民黨立委江啟臣表示，大陸軍演就是對著賴清德的說法而來，其中的政治意涵應該是蔡政府應該要解決的，「人民難道要幫你收拾殘局？」

國民黨團總召林德福奉勸賴清德不要火上加油，逞一時之快，把台灣的安全安定帶向不可預測的災難。民進黨一次一次挑釁對岸非常不智，民進黨自己說要維持現狀，而現狀就是馬政府九二共識的現狀，才能跟對岸能夠和平共處，不要天天挑釁，讓人民感受到不安定。

國民黨團書記長李彥秀表示，大陸實彈軍演就是對著台獨主義者而來的，兩岸和平發展一定是國人最大公約數，兩岸的僵局跟緊張的狀況其實都是可以避免的，賴清德說台灣已經是主權獨立國家，不必再宣布台獨，其實就只是政治話術，自欺欺人，但這種說法卻會給兩岸造成緊張。

江啟臣質疑，賴清德如果真的主張台獨，大可宣布台獨，什麼叫「務實台獨」？看在台獨份子眼裡就是「騙票台獨」，而作為行政院長說出這種話，已經造成台海不穩定。江奉勸賴清德不要以個人主張傷害國家利益，賴清德在小英出訪前又給他放火，小英是不是又要再出來解釋？希望民進黨內部的矛盾不要犧牲掉人民的權益。

(中時)

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