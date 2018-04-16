日媒： 陸借改善對日關係牽制美國

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中時

大陸國務委員兼外交部長王毅15日在東京與日本外務大臣河野太郎舉行會談，盼經由與日本加強經濟合作等來改善兩國關係，並強調自由貿易體制的重要性。NHK報導，大陸似有意藉由與日本合作，以牽制保護主義傾向增強的美國。

大陸政府指出，王毅15日在與河野的外相會談中，除了要求日本重視歷史認識等問題之外，還表示，「應該站在新的起點，相互推動對雙方有利益的合作。」意即，大陸盼經由與日本加強節能、環保、革新等經濟合作，改善與日本之間的關係。

針對中國提倡的巨大經濟圈構想「一帶一路」，兩國希望能成為雙方合作的新領域，日方也表示，日本政府期待能參與「一帶一路」。王毅強調，「必須堅守經濟的全球化和自由貿易體制」。

大陸商務部部長鐘山15日在東京，與日本經濟產業大臣世耕弘成舉行會談。鐘山表示，大陸支持多國間的貿易體制，且呼籲反對保護主義。

報導指出，一般認為，中國在貿易方面與美國對立，改善與日本的關係，在守護自由貿易體制的立場上加強合作，也有牽制增強保護主義傾向的美國之用心。

日本與大陸政府16日在東京舉行閣員級經濟高層對話，由河野和王毅擔任議長，將討論有關貿易與投資等經濟課題，這是自2010年8月在北京召開以來，時隔8年再次舉行。

美國和大陸的貿易大戰開打，美日高峰會談將於17日在美國召開，大陸先行與日本針對多角化貿易體制及自由貿易的重要性等議題交換意見。雙方也可能在會上討論有關，美國針對以大陸為主的各國鋼鐵進口課徵高稅的措施等議題。

(中時)

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