賴揆私幼公共化政策卡關？朝野立委：推動可能性低

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行政院長賴清德提出「私幼公共化」的主張，但因為每年要花300億元及民間團體反對，可能夭折？民進黨立委黃國書說，若這項政策限制私幼業者每年獲利5％以內，沒有業者會來參加。國民黨立委王育敏也推定，這個案子推下去的可能性低。

不過教育部次長林騰蛟回應，對於「私幼公共化」政策，行政院和教育部已開過會，教育部正依行政院的指示進行一些修正，目標還是在今年內實施，但具體時間要由行政院決定。

立法院教育及文化、社會福利及衛生環境委員會召開聯席會議，討論《幼兒教育及照顧法修正案》，不過教育部長潘文忠因「卡管案」已請辭獲准，因此今天未出席會議，由林騰蛟上陣。

林騰蛟表示，為提供價格合理、品質有保障的教保服務，政府推動為期4年（106至109年）、總經費80多億元「擴大幼兒教保公共化計畫」，在這段期間全國至少可增設公共化幼兒園1247班（其中非營利幼兒園917班、公立幼兒園330班），屆時公（含非營利）私立幼兒園的比例將從之前的3:7調整到4:6。

此外，行政院長賴清德決定推動「私幼公共化政策」，最快今年9月上路，以目前每年平均20萬新生兒初估，平均每人、每年補助約3萬元來計算，第一年共需360億元，其中中央約需負擔300億。

不過這項政策能否如期上路，藍綠立委都質疑。國民黨立委王育敏質詢時說，「私幼公共化政策」一年要花300億元，民間教團根本不支持，而且賴清德公開承諾的4月中旬提出具體規畫，但現在都還未看到，她認為，今年實施的可能性非常低。

民進黨立委黃國書也說，賴清德在台南市長內推動「私幼公共化」政策，到目前僅有4家私幼參加，比例實在太低。如果這項政策要擴及到全國，但私幼都不願配合，將淪為「紙上談兵」，無法上路。

黃國書說，「私幼公共化」政策限定參加的私幼要將每年獲利控制在5％內，這讓他們卻步。私幼是民間產業，不是公益團體，如果「私幼公共化」是要將「私幼產業公益化」，又沒有提出配套措施，將不可能成功。

林騰蛟表示，限制私幼每年獲利在5％內，那是台南市現行的作法，未來全國要推動「私幼公共化」是否要比照辦理，目前還未決定。

(中時)

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