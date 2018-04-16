樂成宮旱溪媽祖起駕 林佳龍、盧秀燕同框扶轎

「旱溪媽祖暨大屯十八庄聯合遶境祈福」登場，台中市長林佳龍、國民黨提名台中市長參選人盧秀燕也在媽祖座下同框扶轎。（馮惠宜攝）

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「旱溪媽祖暨大屯十八庄聯合遶境祈福活動」登場，台中市長林佳龍擔任主祭官。（馮惠宜攝）
樂成宮一大早就湧入大批信眾到樂成宮等待送駕。（馮惠宜攝）

全台農曆三月瘋媽祖，號稱全台繞境天數最長的樂成宮「旱溪媽祖暨大屯十八庄聯合遶境祈福」16日隆重登場，值年底市長市議員選戰加溫，樂成宮一大早就湧入大批信眾到樂成宮等待送駕，市長林佳龍、國民黨提名台中市長參選人盧秀燕也在媽祖座下同框扶轎，一起恭迎媽祖起駕，祈求國泰民安、風調雨順。

「旱溪媽祖暨大屯十八庄聯合遶境祈福活動」源自清朝道光三年，傳承至今已有195年歷史，為台中重要的宗教儀式之一。16日值農曆三月初一，林佳龍起個大早到樂成宮恭迎媽祖入座，並擔任主祭官向媽祖獻花及果；而立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、盧秀燕、市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進、李中等藍綠參選人也都早早到場求媽祖保佑，也尋求信眾支持。

入座儀式後，樂成宮董事長郭松益與林佳龍、蔡其昌分別點燃震撼力十足的三響起馬炮，宣告遶境隊伍正式起駕，而林佳龍也與盧秀燕一左一右共同扶轎，現場信眾連綿不絕，場面熱鬧。

林佳龍表示，他也代表市府團隊祈求媽祖保佑市政順利、建設進步，大台中和諧發展，樂成宮不僅是地方信仰中心，更是台中重要文化資產，近年更積極拓展年輕族群對媽祖文化的了解與參與。

蔡其昌說，他也相信旱溪媽祖醫定會保佑台中、台灣平安，並祝福此次遶境活動順利圓滿。盧秀燕也說，樂成宮媽祖遶境是地方盛事，有拜有保佑，她也祈求國泰民安、風調雨順。

(中時)

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