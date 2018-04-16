《全台最速報》石門水庫延壽 阿姆坪防淤隧道動工

石門水庫延壽 阿姆坪防淤隧道動工

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中時電子報
綜合報導

◎石門水庫延壽 阿姆坪防淤隧道動工

為減緩石門水庫淤積問題，滿足產業用水需求，行政院長賴清德今16日主持經濟部水利署前瞻基礎建設「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」開工典禮，與桃園市長鄭文燦一起宣布阿姆坪防淤隧道工程正式動工。

◎首都減壓！林佳龍：行政.立法院遷台中

台中市長林佳龍16日在市政會議表示，霧峰省議會舊址可以讓立法院在過渡期間使用，而行政院位在台北的院本部其實規模不大，如果可以遷到台中，不僅中興新村地點適合，黎明新村也能馬上使用，而且離高鐵很近，行政院長賴清德也積極評估立法院遷到台中，台中和台北一日生活圈，達到「首都減壓」效果。

◎國際經貿大商機 張麗善推麥寮港改制公投

國民黨雲林縣長參選人立委張麗善推動麥寮港改制成工商綜合港，16日宣布將在本月20日前完成5000份公投連署，藉此帶動雲林農工商漁相關產業全面發展，日後更可做為國際、兩岸經貿交流的最佳基地。

◎校慶陶板牆見證 蘆洲國小120周年愛傳承

蘆洲國小於14日舉行120周年校慶，以「愛 傳承」為主題，規畫慶祝典禮、「愛傳承120」校慶牆揭幕、園遊會等系列活動，創設的知名「龍鳳堂餅舖」的校友李壽夫特別製作3000多個壽桃及蛋糕，紫禁城博物館館長王兩傳也親手製作狀元帽，為學校獻上祝福。

(中時電子報)

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