高雄輕軌縮路引發居民抗爭 捷運局不停工：加強溝通

美術館區居民代表前往議會抗議，要求輕軌二階段停工、重新規畫路線，還路於民。（林宏聰攝）

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高雄輕軌第二階段動工引發反彈，美術館路住戶16日由議員李喬如帶領赴議會抗議，擔心未來單側路寬剩不到5米，車輛出入危險，救護車也難通行，要求停工並變更路線；捷運局允諾會加強溝通，但堅稱完工後車行道路比原本還寬，不同意停工。

輕軌第二階段預期將在鼓山區美術館路、左營及三民區大順路段造成極大影響，國民黨團去年已提出抗議，市府雖加強舉辦說明會，但依然照原訂計畫施工，連民進黨籍議員李喬如也看不下去，16日在議會為居民發聲。

李喬如說，美術館路原有17米寬，加上兩側人行道各1.5米，但輕軌路廊完成後，道路剩下9.2米，等於單側只有4.6米，當地很多大樓地下停車場出入口就設在美術館路，未來車輛出入一定很危險，輕軌站體更可能阻礙消防車輛。

高市醫師公會副祕書長、美術館區皇苑人文臻藏住戶代表蔡昌學說，輕軌完成後，美術館路將不能臨時停車，當地老人要搭復康巴士外出復健會受影響，而聯合醫院急診室救護車進出也肯定大塞車，呼籲市府別官逼民反，否則住戶絕對抗爭到底。

美術館區60多位居民16日前往議會旁聽，並表達對輕軌二階段的不滿，李喬如說，當地居民相當理性，現階段輕軌施工僅止於道路拓寬，還未引發大規模抗爭，捷運局應先停工並加強溝通，否則「讓知識份子出來抗爭，政府恐怕會倒！」

捷運局長吳義隆答詢時解釋，美術館路兩側路邊停車格取消後，未來單側車行道路將有6.3米，比現在的6米還寬，且包括聯合醫院救護車、消防車動線均與衛生局、消防局討論過，不會受到影響，捷運局不會停工，以免影響原訂工期，但會儘速與居民再加強溝通。

(中時)

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