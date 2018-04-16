一句「我的愛!」60歲女落愛河 急匯17萬給外國男網友

陳女陷愛情網路詐騙，依指示到銀行匯款，警方及銀行人員發現阻詐。（陳淑芬翻攝）

友善列印
中時
陳女在網路認識自稱醫學博士男子，受溫柔簡訊追求而掉入愛情陷阱。（陳淑芬翻攝）

60歲台中陳姓女子在網路認識自稱是醫學博士的男網友，不但溫柔追求，還指稱要寄聯合國重要文件託她保管，因時間緊迫，請她幫匯付快遞費美金5800元（約新台幣17萬），對方隨後就會來台與她相聚並錢還。陳女不疑有他到銀行匯款，被警方及行員及時發現解釋其中矛盾點，才阻止這宗網路愛情詐騙案。

陳女在4月12日下午15時許，到台銀霧峰分行櫃檯以「經濟方案」要辦理美金5800元匯款，過程中不斷低頭滑手機，引起銀行主管注意，通報派駐的保七員警關心瞭解。

陳女指稱，她在網路認識自稱在「聯合國紅十字會」工作的醫學博士Aaron Ethan（亞倫．伊森），他在臉書每天以「我的愛，妳好嗎？」等溫柔簡訊問候追求，還說要寄重要快遞包裹，託她代為保管，裡面都是聯合國的重要文件。因時間緊急，須經由專門的「聯合國運送公司（THE UN FAST EXPRESS」快遞到台灣，拜託她幫忙先付快遞費用，他隨後就來台與她相聚、還錢。陳婦在甜言蜜語洗腦下，深信不疑。

警方調查，陳女上鉤後，詐騙集團其他人員所扮演的快遞公司向陳女表示，24小時快遞費用要美金1萬6000元（約新台幣48萬元），陳女回覆沒那麼多錢。對方提出3方案供選擇，快遞24小時為美金1萬6000元（約新台幣48萬元）；標準73小時為美金8800元（約新台幣26萬元）；經濟168小時為美金5800元（約新台幣17萬元）。

警方及銀行人員向陳女分析詐騙集團手法，還釐清並沒有「聯合國紅十字會」這個組織，且聯合國和紅十字會是不同單位，陳女所指的快遞公司位在美國，但她匯款地卻是土耳其。警方及銀行的一番分析勸告，才把陳女從愛情陷阱中拉出來，成功阻詐。

(中時)

「偷」跟「搶」差很多！為了2顆… 時力切割吸毒疑雲 王浩宇爆：涉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。