一句「我的愛!」60歲女落愛河 急匯17萬給外國男網友

2018年04月16日 12:41 中時 陳淑芬

陳女在網路認識自稱醫學博士男子，受溫柔簡訊追求而掉入愛情陷阱。（陳淑芬翻攝）

60歲台中陳姓女子在網路認識自稱是醫學博士的男網友，不但溫柔追求，還指稱要寄聯合國重要文件託她保管，因時間緊迫，請她幫匯付快遞費美金5800元（約新台幣17萬），對方隨後就會來台與她相聚並錢還。陳女不疑有他到銀行匯款，被警方及行員及時發現解釋其中矛盾點，才阻止這宗網路愛情詐騙案。

陳女在4月12日下午15時許，到台銀霧峰分行櫃檯以「經濟方案」要辦理美金5800元匯款，過程中不斷低頭滑手機，引起銀行主管注意，通報派駐的保七員警關心瞭解。

陳女指稱，她在網路認識自稱在「聯合國紅十字會」工作的醫學博士Aaron Ethan（亞倫．伊森），他在臉書每天以「我的愛，妳好嗎？」等溫柔簡訊問候追求，還說要寄重要快遞包裹，託她代為保管，裡面都是聯合國的重要文件。因時間緊急，須經由專門的「聯合國運送公司（THE UN FAST EXPRESS」快遞到台灣，拜託她幫忙先付快遞費用，他隨後就來台與她相聚、還錢。陳婦在甜言蜜語洗腦下，深信不疑。

警方調查，陳女上鉤後，詐騙集團其他人員所扮演的快遞公司向陳女表示，24小時快遞費用要美金1萬6000元（約新台幣48萬元），陳女回覆沒那麼多錢。對方提出3方案供選擇，快遞24小時為美金1萬6000元（約新台幣48萬元）；標準73小時為美金8800元（約新台幣26萬元）；經濟168小時為美金5800元（約新台幣17萬元）。

警方及銀行人員向陳女分析詐騙集團手法，還釐清並沒有「聯合國紅十字會」這個組織，且聯合國和紅十字會是不同單位，陳女所指的快遞公司位在美國，但她匯款地卻是土耳其。警方及銀行的一番分析勸告，才把陳女從愛情陷阱中拉出來，成功阻詐。

(中時)