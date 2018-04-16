沒點餐就是非法入侵！星巴克竟報警上銬逮非裔男

2名黑人男子遭到警方上銬帶出星巴克。(截圖/Twitter影片)

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中時電子報

美國2名非裔男子12日在費城知名連鎖咖啡店星巴克等朋友時，因沒有點餐且想使用店內廁所，竟遭到店員以「非法入侵」為由報警，到場警方最後將2人上銬逮捕。逮捕過程影片也在全美引起軒然大波，不少人認為2名男子沒做錯事，警方簡直是種族歧視、執法過當。

美國2名非裔男子12日在賓州費城的一間星巴克等朋友，因朋友說要請客，所以2人在先行抵達星巴克後並沒有點餐，之後2人想要使用店內廁所時，店員以他們沒有消費為由拒絕，並要求2人離開，但2人仍留在店內。店經理最後以他們2人「非法入侵」為由報警。

不久後6名警察紛紛獲報趕到店內，將2名非裔男子團團圍住，並3次要求2人離開未果，最後直接將2人上銬逮捕。此時和2名男子約在店內的朋友剛好抵達，並高聲詢問警察：「他們犯了什麼錯？」不少看不下去的其他顧客也紛紛表示：「他們什麼都沒做！」不過最後2人仍被警方帶走。

現場一名女性顧客荻皮諾（Melissa DePino）事後也將2名非裔男子遭警方反手上銬的過程po在推特上，並寫道「所有的白人同伴都在想，為什麼這種事從來沒發生在自己身上過。」這段影片如今已有近900萬點閱人次。

荻皮諾也在事後表示，這2名男子因警方沒有犯罪證據，直到14日凌晨才終於獲釋。她也透露2人是房地產經理人，當天是和家人及朋友相約在星巴克見面，沒想到卻遭遇到這麼不公平的待遇。

網友紛紛氣憤回應事件「荒謬至極」、「根本是種族歧視，身為白人的我肯定自己可以不點東西就坐在店內2個小時。」也有網友表示自已在星巴克工作多年，公司的政策是任何人都可以待在店內，無論有沒有點餐，只要他們沒有睡著或是打擾其他顧客。

這起事件不僅在社群平台上引發軒然大波，網友也為此發起了要拒買星巴克的運動。甚至有不少民眾到事發的星巴克店門口，舉牌抗議該店種族歧視。

星巴克在廣大的輿論批評下，終於在15日於推特上向2人致歉。星巴克執行長強森（Kevin Johnson）也發聲明表示，2名男子被捕的影片令人不忍看下去，這並不符合星巴克的精神與理念，也對2人致上最深的歉意，並會展開調查並檢討員工訓練，以防類似事件再次發生。強森也表示自己希望可以在抵達費城後，能親自向2名當事男子道歉。

(中時電子報)

文章來源：Black men's arrest at Philadelphia Starbucks prompts city probes amid national outcry

文章來源：Starbucks ceo: Reprehensible outcome in Philadelphia incident

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