沒點餐就是非法入侵！星巴克竟報警上銬逮非裔男

2018年04月16日 11:39 中時電子報 蔡萱

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci — Melissa DePino (@missydepino) April 12, 2018

美國2名非裔男子12日在費城知名連鎖咖啡店星巴克等朋友時，因沒有點餐且想使用店內廁所，竟遭到店員以「非法入侵」為由報警，到場警方最後將2人上銬逮捕。逮捕過程影片也在全美引起軒然大波，不少人認為2名男子沒做錯事，警方簡直是種族歧視、執法過當。

美國2名非裔男子12日在賓州費城的一間星巴克等朋友，因朋友說要請客，所以2人在先行抵達星巴克後並沒有點餐，之後2人想要使用店內廁所時，店員以他們沒有消費為由拒絕，並要求2人離開，但2人仍留在店內。店經理最後以他們2人「非法入侵」為由報警。

不久後6名警察紛紛獲報趕到店內，將2名非裔男子團團圍住，並3次要求2人離開未果，最後直接將2人上銬逮捕。此時和2名男子約在店內的朋友剛好抵達，並高聲詢問警察：「他們犯了什麼錯？」不少看不下去的其他顧客也紛紛表示：「他們什麼都沒做！」不過最後2人仍被警方帶走。

現場一名女性顧客荻皮諾（Melissa DePino）事後也將2名非裔男子遭警方反手上銬的過程po在推特上，並寫道「所有的白人同伴都在想，為什麼這種事從來沒發生在自己身上過。」這段影片如今已有近900萬點閱人次。

荻皮諾也在事後表示，這2名男子因警方沒有犯罪證據，直到14日凌晨才終於獲釋。她也透露2人是房地產經理人，當天是和家人及朋友相約在星巴克見面，沒想到卻遭遇到這麼不公平的待遇。

We apologize to the two individuals and our customers for what took place at our Philadelphia store on Thursday. pic.twitter.com/suUsytXHks — Starbucks Coffee (@Starbucks) April 14, 2018

網友紛紛氣憤回應事件「荒謬至極」、「根本是種族歧視，身為白人的我肯定自己可以不點東西就坐在店內2個小時。」也有網友表示自已在星巴克工作多年，公司的政策是任何人都可以待在店內，無論有沒有點餐，只要他們沒有睡著或是打擾其他顧客。

這起事件不僅在社群平台上引發軒然大波，網友也為此發起了要拒買星巴克的運動。甚至有不少民眾到事發的星巴克店門口，舉牌抗議該店種族歧視。

星巴克在廣大的輿論批評下，終於在15日於推特上向2人致歉。星巴克執行長強森（Kevin Johnson）也發聲明表示，2名男子被捕的影片令人不忍看下去，這並不符合星巴克的精神與理念，也對2人致上最深的歉意，並會展開調查並檢討員工訓練，以防類似事件再次發生。強森也表示自己希望可以在抵達費城後，能親自向2名當事男子道歉。

(中時電子報)