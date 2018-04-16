時力切割吸毒疑雲 王浩宇爆：涉毒黨工與林昶佐認識很久

2018年04月16日 11:50 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇日前爆料時代力量黨工持有二級毒品「毒郵票」，新北市警方證實上月27日逮到持有毒品的林姓男助理。時力立委林昶佐不斷重申吸毒案與時力無關，對此王浩宇今(16日)爆料，該名涉毒黨工與林昶佐認識很久，曾擔任林昶佐擔任理事長的「台灣獨立音樂協會」理事。

王浩宇在臉書指出，時代力量擔心影響選情，要求該黨工退出群組、刪除跟時代力量相關的照片，並對全體下封口令。過去2週，陸續有媒體向時力黨部求證，但黨部對此避而不談，甚至在昨天早上的第一時間，還在媒體群組表示「不清楚」，直到他準備開記者會，時代力量才不得不坦承有發生這件事情。

對於林昶佐回應與涉毒黨工不熟、並非直屬助理，發生地點與時代力量無關等切割的說法，王浩宇爆料，該名黨工十年前就曾擔任林昶佐擔任理事長的「台灣獨立音樂協會」理事，與林昶佐認識很久，也是屬於玩音樂的族群。

王浩宇表示，時代力量作為一個在國會有席次的政黨，面對黨工涉入毒品問題時應該負起責任，主動積極、溝通透明的處理相關問題，而不是刪除群組、封口同仁、禁止討論、不斷撒謊，王浩宇說他堅持說真話，「所有攻擊與批評，我欣然接受」

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(中時電子報)