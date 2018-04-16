美「拉攏拉美」峰會剛閉幕 巴拿馬就力邀陸修鐵路

2018年04月16日 15:38 中時 楊家鑫

巴拿馬與台灣斷交後，迅速跟大陸打得火熱。正值美國「拉攏拉美國家、排擠中國影響力」舉行美洲峰會之際，路透社報導稱，出席峰會的巴拿馬總統巴雷拉透露，巴拿馬正在研究和中國大陸合建一條通往哥斯大黎加的鐵路，早期投資約50億美元（約合1500億美元）。這再一次證明北京對拉丁美洲的興趣和影響力。

大陸《環球時報》引述路透社報導指出，這是一條貫通巴拿馬、直抵哥斯大黎加邊境的鐵路，長450公里。巴雷拉表示，「如果通過可行性研究，確定了成本，那我們就將進入有關融資的談判。這是一筆約為50億美元的投資。」

巴雷拉指出，巴拿馬目前正在全力推進國內的基礎設施建設，例如對造價40億美元的首都巴拿馬城地鐵3號線項目進行招標。

報導稱，自去年6月巴拿馬與台灣「斷交」並與大陸建交後，中巴關係與合作迅速升溫。本月，北京與巴拿馬城間開通首條直飛航線。上個月，巴政府派遣由50名學生組成的團隊前往中國學習中文。巴雷拉在談到這一活動時說，與中國的外交關係將給巴拿馬帶來巨大機遇，「我們必須讓巴拿馬民眾瞭解到，懂得中文將使巴拿馬成為中國在中美洲和加勒比海地區最重要的市場」。

巴拿馬總統此番表態正值美國把「拉攏拉美國家、排擠中國影響力」作為美洲峰會的主要目標之一。美國商務部長羅斯12日稱，拉美國家與美國貿易往來的好處大於和中國做生意。

報導稱，目前中國企業在巴拿馬主要集中在路橋、地鐵、水務等基建領域的承包工程。兩國建交後，基礎設施、金融和產能合作將成為兩國未來合作的熱點，尤其是巴拿馬政府推出近200億美元的基建計畫將為中企帶來許多新機遇。而中國企業更多進入也將為巴拿馬固有的利益格局帶來新改變。

(中時)