避免高齡機退場 遠航宣布明年租兩架波音飛機

2018年04月16日 12:04 中時 王思慧

遠東航空規劃預計將引進11架波音737 MAX 8飛機。（遠東航空提供）

遠東航空今天與波音公司舉行新機引進聯合記者會，遠東航空總經理李承仲表示，明年計劃租兩架波音737MAX飛機，取代已停產的MD-80系列飛機。不但創台灣航空界先例，也是繼2017年引進ATR新機隊後，再引進中短程噴射客機新機隊。

交通部在去年預告「民用航空運輸業管理規則」修正草案，擬2019年元旦起強制滿26年的高齡機退場，不再發放適航證，否則可處業者5年以下有期徒刑。目前遠航有8架MD-80系列飛機，其中有2架超過26年，明年又有2架機齡屆滿26年，其他機齡也都超過20年，因此草案對於國內有最高機齡的遠航來說衝擊最大。

為了擺脫被停飛的命運，遠航目前規劃預計將引進11架波音737 MAX8飛機，依據呈報給交通部民航局的財務暨飛安精進計畫書，將於2019年第四季開始每年引進2架，陸續汰換現有的MD-82/83機隊，暫定規劃一個機隊有8個商務艙座位以及174個經濟艙座位。

關於民航局多次提醒遠航注意機型老舊問題，並擬祭出高齡機條款，李承仲表示，航空公司引進新飛機是需要時間的，相關人員訓練至少需要一年以上。他更問波音公司代表易穗軍，若現在下訂飛機，要多久才能交機，得到答案為2022到2023年才有可能。因此現在只能先租飛機，最快也要等到明年年底或是後年初才能引進，並不是故意拖延，若政府沒給緩衝時間，「那就是不給我們路走了」。

李承仲說，未來預計平均一年引進兩架飛機，先租後買，機型是透過波音公司推薦，這點也比較放心，機型很多都是最先進的。未來將以嶄新的噴射客機機隊，執行兩岸航線、東北亞及東南亞航線。

遠航指出，737 MAX系列較少的維修需求與較低的維修成本，提供飛機適航的穩定性，也節省定期檢修的時間成本，更符合在離島與區域航線經營上的考量。

(中時)