MLB》44歲一條龍！老柯隆讓太空人7局無人上壘

2018年04月16日 12:07 中時電子報 蔡銘仁

即便柯隆(Bartolo Colon)已經44歲，如果小看他，可是會踢到鐵板的，柯隆今(16日)率遊騎兵對戰衛冕軍太空人，直到7局結束，沒讓任何打者站上壘包，有機會挑戰完全比賽，但他最後在8下破功，該局失掉1分後退場，終場遊騎兵拚到延長10局3比1勝出，柯隆無關勝敗。

過去最老投出完全比賽的投手，是藍迪強生(Randy Johnson)；他2004年5月18日效力響尾蛇時對戰勇士，以40歲又252天的年紀達標。柯隆此役威風八面，拿手的二縫線速球讓太空人打者難以掌握；當他投完7局，距打破藍迪強生所創的最老完全比賽紀錄，已經越來越近。

然而，柯隆8下面對該局首名打者柯瑞亞(Carlos Correa)，控球卻失準，四壞球保送柯瑞亞；柯隆沒了完全比賽，也還能挑戰無安打，但下一棒瑞迪克(Josh Reddick)沒讓他如願，用左外野二壘打，粉碎柯隆的無安打夢。

無人出局二三壘有人，柯隆讓葛瑞奧(Yuli Gurriel)擊出中外野飛球；中外野手托錫(Carlos Tocci)雖接住球，但要傳球時球沒拿穩，讓壘上的柯瑞亞回壘，攻得1分追平。柯隆無緣挑戰1安打完封勝，抓到該局第2個出局數後，被換下場休息。

總計柯隆投7.2局被打1安、失1分，另投出7次三振、1保送，在平手時退場，無關勝敗。柯隆雖好投無緣摘勝，不過替遊騎兵投出勝利的契機；遊騎兵延長10上，無人出局攻占二三壘，接著靠奇瑞諾斯(Robinson Chirinos)的二壘打，攻得2分、奠定勝基。

(中時電子報)