國際耳石研討會亞洲首站 基隆登場

2018年04月16日 12:38 中時 張穎齊

「2018第6屆國際耳石研討會」首度移師到亞洲舉行，並由國立台灣海洋大學主辦，16日至20於國立海洋科技博物館登場，展開為期5天的學術交流。（國立台灣海洋大學提供）

「2018第6屆國際耳石研討會」首度移師到亞洲舉行，並由國立台灣海洋大學主辦舉行，今（16）日至20日在國立海洋科技博物館舉展開為期5天的學術交流活動，共有來自37國234位海洋生物學領域之知名國際學者來台與會，發表239篇研究成果。

海洋大學表示，耳石位於魚類體內，可以記錄魚類生活棲息及生理環境變化，廣泛被利用在海洋生態以及漁業研究上，為了提供一個國際交流的平台，國際耳石相關研究學者1993年在美國發起第1屆國際耳石研討會，其後依序在挪威、澳洲、美國及西班牙等國舉行。

國際耳石研討會指出，希望透過這個每4至5年舉辦1次的會議，讓各國學者得以交流學習及合作分享，促使魚類耳石研究能夠蓬勃發展，並將這些技術推廣至各種生物礦化結晶研究上。

此次會議內容，主要是針對「耳石型態與生理學」、「化學與元素組成」、「硬組織定齡學與環境生態」、「生活史與漁業資源」、「統計學與模型分析」及「其他主題」等大6議題進行研討，共有超過200位海洋生物學領域知名海內外學者與會發表相關研究成果。

主辦人海大副教授王佳惠表示，由於台灣近年來在耳石研究領域成果豐碩，受到上屆籌備委員會主動邀約，得以首度將會議移師至亞洲進行，台灣作為本次指標會議之主辦國家可謂意義重大。

王佳惠說，希望藉由亞洲舉辦的地利之便，吸引更多東亞及南亞國家的魚類學者及學生來台參加，並邀請該領域表現傑出之青年科學家進行演講及分享，以激勵更多年輕學者投入海洋研究，除了可將台灣對海洋生態貢獻及成果推廣至國際外，也吸引更多交流及國際合作的可能。

(中時)