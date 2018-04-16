NBA》爵士菜鳥米契爾季後賽首秀超越詹皇

2018年04月16日 12:13 中時電子報 黃邱倫

爵士今天雖然不敵雷霆，但菜鳥米契爾的季後賽首秀27分、10籃板，如此優異的表現超越詹姆斯2006年的第一場季後賽，甚至還改寫的隊史紀錄。

米契爾去年選秀首輪第13順位加入金塊，但隨即被交易至爵士，本季例行賽出賽79場，71場先發，場均20.5分、3.7籃板、3.7助攻，是最佳新秀有力爭奪者，也成為NBA史上第5位菜鳥球季就是球隊得分王。

此役米契爾出賽35分鐘，22投11中，包含3記三分球，繳出27分、10籃板、3助攻、2抄截、1阻攻的全能成績單，雖然一度扭傷左腳，但他仍舊在簡單包紮後回到球場上奮戰，這種戰鬥意志讓外界認為似乎看到已退役的布萊恩身影。

米契爾在第三節被對手踩到左腳，當場痛苦倒地，回到休息室經過X光基檢查，幸無大礙，但回到球場上仍舊一跛一跛，教頭史奈德只得趕緊把他換下場，米契爾還直喊我很好(I‘m fine)，堅持不肯退場。

米契爾的季後賽處女秀可說是無懈可擊，出色表現更甚於詹姆斯2006年的生涯季後賽首戰(22分、4籃板、4助攻，騎士不敵活塞)。

此外，米契爾也是爵士相隔32年之後，第一位在季後賽首戰就能拿到雙十的新秀球員，這項紀錄元紀錄保持人就是1986年的「郵差」卡爾馬龍，當年馬龍與小牛之戰23分、13籃板，但球隊最終輸球。

(中時電子報)