NBA》爵士菜鳥米契爾季後賽首秀超越詹皇

爵士菜鳥米契爾的季後賽首秀超越當年詹姆斯，同時也寫下隊史32年薪紀錄。(美聯社)

友善列印
中時電子報

爵士今天雖然不敵雷霆，但菜鳥米契爾的季後賽首秀27分、10籃板，如此優異的表現超越詹姆斯2006年的第一場季後賽，甚至還改寫的隊史紀錄。

米契爾去年選秀首輪第13順位加入金塊，但隨即被交易至爵士，本季例行賽出賽79場，71場先發，場均20.5分、3.7籃板、3.7助攻，是最佳新秀有力爭奪者，也成為NBA史上第5位菜鳥球季就是球隊得分王。

此役米契爾出賽35分鐘，22投11中，包含3記三分球，繳出27分、10籃板、3助攻、2抄截、1阻攻的全能成績單，雖然一度扭傷左腳，但他仍舊在簡單包紮後回到球場上奮戰，這種戰鬥意志讓外界認為似乎看到已退役的布萊恩身影。

米契爾在第三節被對手踩到左腳，當場痛苦倒地，回到休息室經過X光基檢查，幸無大礙，但回到球場上仍舊一跛一跛，教頭史奈德只得趕緊把他換下場，米契爾還直喊我很好(I‘m fine)，堅持不肯退場。

米契爾的季後賽處女秀可說是無懈可擊，出色表現更甚於詹姆斯2006年的生涯季後賽首戰(22分、4籃板、4助攻，騎士不敵活塞)。

此外，米契爾也是爵士相隔32年之後，第一位在季後賽首戰就能拿到雙十的新秀球員，這項紀錄元紀錄保持人就是1986年的「郵差」卡爾馬龍，當年馬龍與小牛之戰23分、13籃板，但球隊最終輸球。

(中時電子報)

MLB》44歲一條龍！老柯隆讓太空… NBA》騎士前教頭布拉特可望強勢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。