首家數位郵局上線營運 智慧機器人駐點服務

中華郵政今天於台北金南郵局啟用首家數位郵局。（中華郵政提供）

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智慧機器人「pepper」駐點數位郵局，提供業務導覽與互動服務。（中華郵政提供）
數位郵局設置互動電視造型牆、電腦及ipad等數位化設備，提供民眾線上取號、預填表單服務。（中華郵政提供）

中華郵政公司為因應金融科技發展趨勢，積極朝數位化領域發展，今天於台北金南郵局啟用首家數位郵局，整合數位金融、i郵箱、集郵及郵政商城等服務，藉由智慧(intelligence)及互動(interaction)，提供民眾更便利的郵政服務。

數位郵局簡約、明亮及現代化的服務空間內，設有「24小時自助服務區」，提供ATM、補摺機及i郵箱服務；另建置「數位金融服務區」，由智慧機器人「pepper」駐點，提供業務導覽與互動服務，並配置互動電視造型牆、電腦及ipad等數位化設備與行動裝置，提供民眾線上取號、預填表單(受理業務為存款、提款、匯款及壽險)及開戶、更印、掛失補副等預約服務，省時又便利。未來將持續打造數位郵局，讓民眾享受更便捷且安全的數位生活。

另中華郵政公司宣布已參加「公務機關信用卡繳費平台」，郵政VISA 金融卡持卡人於公務機關或公立醫療院所辦理業務時，可使用郵政VISA金融卡刷卡繳納規費、帳款或醫療費用，惟該項業務為代繳款項，不列入一般消費，並不適用各項優惠及現金回饋。

中華郵政公司表示，面對金融服務數位化趨勢及民眾多元化需求，將持續開發數位金融業務，預計將於今年第2季推出台灣Pay轉帳購物服務，以滿足客戶購物便利支付需求，結合郵局綿密的通路網，透過便利的線上、線下服務，提供值得信賴的虛實整合服務。

(中時)

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