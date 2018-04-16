聽障正妹遭惡整！無良網友用「語音訊息」嘲笑引眾怒

2018年04月16日 12:26 中時電子報 林郁庭

林靖嵐在粉專PO出影片，手語表示希望大家不要因為好奇而故意欺負他們。（影/林靖嵐聽障舞蹈團 臉書）

曾看到別人的社群媒體限時動態po文，內容像是說他們對聽障舞團感到好奇，於是傳語音訊息給舞團。（圖/翻攝自林靖嵐聽障舞蹈團 臉書）

知名聽障舞者林靖嵐雖然聽不到，但仍靠著聲音反射在地板的震動，用身體感受節奏舞出精彩。她克服先天障礙，舞出的藝術也深受國際肯定與喜愛。但她近來卻深受國內網友「騷擾」，粉絲專頁接獲不少「語音訊息」惡作劇想試探他們的反應為何。對此，林靖嵐動怒了，罕見地發出警告，揚言提告。

林靖嵐在粉專PO出影片，用手語表示最近粉絲團收到很多語音訊息，讓團隊覺得莫名其妙，「我們都是聾人怎麼聽語音訊息呢？」回覆對方可否以打字傳訊，就沒有下文了。

後來有位女網友好心私下告訴身為舞蹈團團長的林靖嵐，曾看到別人的社群媒體限時動態po文，內容像是說他們對聽障舞團感到好奇，於是傳語音訊息給舞團，看了舞蹈團成員認真想回覆的反應覺得很有趣，還把他們一本正經的樣子拍照下來，鼓勵旁人也來試試看，戲弄聽障舞團團員們的反應。

聽到這件事的原因，讓林靖嵐與團隊感到很難過，之後再收到很多語音訊息，她們都沒打開看直接刪除了。她拍片是希望「對於不同障礙都要站在他們立場去思考，如果發現站在他們立場的需求而幫助他們不是很好嗎？而不是好奇而故意欺負他們。」她也因此反過來，不在手語影片中加上字幕，反問觀眾：「你們看不懂吧，就是像這樣的意思，要學會站在對方立場去思考。」

最後，林靖嵐表示，現在開始若再接到語音訊息，會保存帳號紀錄交給律師，不排除提告。影片一出，也引發大批網友譴責那些欺負她們的人，「把歧視當有趣的人非常可惡」、「那些傳語音訊息的屁孩真的很讓人無言」、「非常贊同你們的做法。也謝謝你們拍這個影片告訴大家，互相尊重」。

(中時電子報)