國民黨北市議員增提2席 吳碧珠直言「很奇怪」

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擔任9屆台北市議員、5屆議長的吳碧珠日前宣布裸退，年底將告別服務37年的市議會，今上午她接受電台專訪強調，還是會替同事努力輔選。針對國民黨北市議員提名鬧得沸沸揚揚，最後決定增提2席，提名33席過半。吳碧珠直言不認同，數字和現實會說話，「保守提名對國民黨才有利。」

北市議會63席，國民黨員原預計提名31席，未達過半席次，遭黨內人士質疑「太保守」，壓榨新人空間，連副主席郝龍斌都砲轟黨中央。吳碧珠宣布不選後，黨內為保衛下屆議長大位，力拚席次極大化，最後決定增額提名，讓大安文山、內湖南港各增1席，達到33席實質過半。

不過，吳碧珠今受訪時說，從第7屆到12屆議員選舉，國民黨從來沒有過半，並不是提名過半就會全部當選，況且今年選舉是戰國時代，她認為提名31席力拼全過關，議長選舉只要爭取小黨1席支持，機會就很大，保守提名對國民黨較有利。

如今決定增加2席提名，吳碧珠坦言「很奇怪」，她認為作戰不宜隨意變更戰略，否則會壞了大計，選民結構在改變，大環境也在變化，都要考慮進去，要認清事實。且這屆新人提名額度已比歷屆高，多達10席新人，「我現在還是認為我是對的」，不過黨中央、市黨部有自己的想法，她也尊重。

至於如何看待台北市長選戰，吳碧珠說，民進黨若沒有黑馬，推自己人只拿10、20％，柯文哲還是會當選，除非有超強棒出現。至於國民黨有丁守中等人表態，泛藍也有邱文祥、李錫錕擬以無黨籍參選，吳碧珠直言，國民黨「還要多加努力」，決定市長人選事不宜遲，要趕快讓候選人勤跑基層，不能拖太晚。

(中時)

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