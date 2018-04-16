台灣對日觀光宣傳新廣告 長澤雅美詮釋「Taiwan＋」旅行

2018年04月16日 12:34 中時 王思慧

交通部觀光局為爭取日本來台超過30％年青族群市場，再次延續去年宣傳，由長澤雅美擔綱台灣對日宣傳的形象代言人。今年傳達更豐富多彩及魅力十足的「新。台灣－Taiwan+」觀光形象。

長澤雅美於去年12月專程來台拍攝宣傳影片及平面視覺設計，以日本演藝圈的「台灣通」詮釋台灣新觀光形象。原訂於今年2月推出的首映，但花蓮發生地震，經多方討論後，建議以協助花蓮復甦為最優先考量，延後相關宣傳活動。現在花蓮在政府及民間團體的同力合作之下，逐步導入國際旅客，已漸漸恢復往昔，因此觀光局今天起在日本正式推出新年度宣傳。

新宣傳影片由後藤匠平導演再度操刀，延續「發現自己的色彩＝Meet Colors」為出發點，由長澤雅美演繹成熟、醇厚與個性的一面，並以大人、沉著與深度的色多層次色彩，來呼應臺灣安心、安全與隨性自主、優質的觀光旅遊環境。

長澤在新影片中，以一個旅人穿梭台灣各地不同景點，詮釋老街的成熟、眷村的多彩、潟湖的沉靜、寺廟的莊嚴與夜市的熱情等，以色彩、個性、心境的對比手法，表現出在這個國度中與無數色彩相遇時，將會激發潛藏與不同面向的自我。

搭配新宣傳影片，亦同步推出以「美食」、「購物」、「樂活」、「浪漫」為主軸的4款平面視覺設計，以主題發展代表各式色彩的景色，由長澤雅美搭配大型水彩顏料來演出。使用大型水彩顏料傳達以顏色為宣傳主題所代表的記號，並配合影片手法營造台灣觀光的新氛圍，期帶給日本友人發揮想像，展現台灣是充滿魅力，適合深度旅遊的國度。

長澤雅美以連續兩年對台灣完全不同的詮釋，向日本市場傳達台灣就像多年的好朋友、愈陳愈香，更適合各年齡層的日本朋友造訪。長澤雅美表示，在台灣取景中對高美濕地的印象最為深刻，雖然在台灣拍攝連續劇時曾造訪過，但這次再前往仍非常喜歡，台灣的美食、景點及人情味都讓她印象深刻、回味再三。

(中時)