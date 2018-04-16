教檢考試放榜 及格率53.33％

2018年04月16日 12:40 中時 林志成

今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試今天放榜，成績符合及格條件者共有4624人，通過率為53.33％，跟往年差不多，榜單同時告於本檢定考試專屬網站(https：//tqa.ntue.edu.tw)。

今年教檢應考人數9091人，到考人數8,670人，到考率95.37％，與去年應考人數9278人，到考人數8872人，到考率95.62％，相較約減少0.25個百分點。

依據「高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定辦法」規定，符合「總成績平均達60分以上，應試科目不得有2科成績均未滿50分，且不得有1科成績為0分」等條件者，才算通過教檢。

今年通過教檢的人數4624位，通過率53.333％，未通過計4248位。教育部強調教師資格考試為門檻性質的評量，是應考人對自己能力的檢核，應考人成績達到標準即可通過，並無預設本檢定考試通過率。

教育部表示，應考人可於4月16日中午12時至6月29日期間自行至本檢定考試網站列印考試成績單；另需要申請成績複查的應考人，可於4月17日上午10時起至4月20日下午3時止，至本檢定考試網站完成「申請成績複查」登錄程序，並如期完成繳費，每1科複查工本費為50元，考生繳費後3日可至本檢定考試網站查詢繳費?況。

教育部說，此次考試及格者的合格教師證書將於6月29日前核發，核發方式為原師資培育之大學的師資培育中心或教育實習業務承辦單位掛號寄送，或應考人親自前往原師資培育之大學的師資培育中心或教育實習業務承辦單位領取。

考試及格者若屆時仍未收到教師證書，可洽詢原師資培育之大學的師資培育中心或教育實習業務承辦單位。考試及格者可於7月2日起，至「高級中等以下學校及幼兒園教師證書核發服務系統」網站(http://certificate.moe.gov.tw)「教師證書核發查詢」項下查詢教師證書字號。

(中時)