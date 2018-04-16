羽球》清晨盃參賽破紀錄 BWF列入年度行事曆

2018年04月16日 12:36 中時電子報 黃邱倫

世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽堂堂邁入第47屆，今年參賽選手再創新高，共有來自世界各地19國、超過3600名選手參賽，國際羽聯（BWF）更捎來好消息，明年預定會將清晨盃賽事，列入BWF官方年度行事曆中，將讓清晨盃之名，傳遍全球。

清晨盃從創辦人吳文達打造之初，只是十餘人相互交流的比賽，到如今成為數千人參加的國際賽，儘管規模越來越大，但參賽選手們間的交流與情誼，更隨著比賽規模的擴大，而傳遞到全世界，全民羽球發展協會理事長吳宜倫說：「今年最遠有來自美國、加拿大等地，大家來不只是比賽，更是把握一年相見一次的機會。」

清晨盃為了發展全民羽球而誕生，包括特色的貴賓組、專業組、挑戰組、推廣組、三P組、祖孫組、親子組、各年齡分組等，共180組賽事，更是參賽選手年年暴增的關鍵，甚至吸引BWF的關注，今年特地派賽事經理Veno前來考察，了解清晨盃的賽事現況，Veno說：「BWF觀察清晨盃已久，主辦單位推廣羽球不遺餘力，十分用心。」

BWF從過去專注專業選手，到納入青少年選手，如今也將眼光放到壯年選手，繼之前將世壯盃列入年度行事曆後，包括中國大陸舉辦的華人盃與台灣清晨盃等超過千人以上的業餘賽事，也打算列入行事曆，Veno更強調，會將本次考察結果帶回BWF，討論是否有可能將其中個別組別列為世界壯年巡迴賽的一站。

得知BWF的想法，吳宜倫表示，能列入年度行事曆，對於清晨盃的推廣會更有幫助，也期待能吸引更多來自其他國家的選手參與，但她也強調，清晨盃要納入BWF賽事，包括賽事規格等都需要再提升，都需要再討論，如果要改變清晨盃的分組方式，「多元分組是我們的傳統，我們不會改變。」吳宜倫明確表示。

清晨盃由吳文達創辦，如今由孫女吳宜倫接手，吳宜倫接辦這年紀比自己還長的比賽，最期待的就是將賽事永續經營下去，繼續扮演推廣全民羽球的重要角色。如今BWF將清晨盃納入年度行事曆，吳宜倫說：「許多選手不只來比賽，還會順道觀光，對推廣城市有很大的幫助，期待政府能提供更多資源與支持。」

(中時電子報)