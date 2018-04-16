遭王世堅疑僱網軍變造影片 柯P：我哪那麼有錢

2018年04月16日 13:02 中時 陳燕珩

日前網路流傳一則影片，內容是民進黨北市議員王世堅痛批立委姚文智片段，不過事實上，該影片是年初王在民進黨全代會砲轟柯文哲的內容，卻被網友變造剪接，將名字全改為姚文智。兩人今憤而前往信義分局報案，要揪出幕後藏鏡人，王世堅還直指，柯文哲一定知情，疑為柯的網軍所為。對此，柯文哲上午出席活動受訪說「我哪那麼有錢。」

王世堅說，該影片是他在民進黨全代會的發言內容，卻遭有心人士移花接木，變造成王世堅痛打姚文智，藉此攻擊要參選台北市長的姚，手段極為卑劣，過去十多年來，網路言論是台灣珍貴的價值，但近3年卻被柯的網軍拿來搞鬥爭，實在是荒唐。

王世堅強調，只要是反對柯文哲的人，就會在網路上被拖出來修理，他的人像曾多次被接到動物身上，連團隊助理也被網軍攻擊。他斷言，這一定是柯文哲的網軍所為，柯心理有數，不可能有人吃飽沒事，每天都在製造攻擊影片，要求他出面回應。

姚文智則說，看到影片嚇了一跳，不知情的人很容易會被誤導，這種扭曲事實的作法，已經嚴重侵蝕民主根基，今天來報案就是要遏止歪風，盼信義分局能夠揪出幕後黑手。

對此，柯文哲上午出席活動受訪說，他只有網路義勇軍，沒有網軍，因為他都沒有付錢，養網軍是要錢的，「我哪那麼有錢。」

(中時)