遭王世堅疑僱網軍變造影片 柯P：我哪那麼有錢

友善列印
中時

日前網路流傳一則影片，內容是民進黨北市議員王世堅痛批立委姚文智片段，不過事實上，該影片是年初王在民進黨全代會砲轟柯文哲的內容，卻被網友變造剪接，將名字全改為姚文智。兩人今憤而前往信義分局報案，要揪出幕後藏鏡人，王世堅還直指，柯文哲一定知情，疑為柯的網軍所為。對此，柯文哲上午出席活動受訪說「我哪那麼有錢。」

王世堅說，該影片是他在民進黨全代會的發言內容，卻遭有心人士移花接木，變造成王世堅痛打姚文智，藉此攻擊要參選台北市長的姚，手段極為卑劣，過去十多年來，網路言論是台灣珍貴的價值，但近3年卻被柯的網軍拿來搞鬥爭，實在是荒唐。

王世堅強調，只要是反對柯文哲的人，就會在網路上被拖出來修理，他的人像曾多次被接到動物身上，連團隊助理也被網軍攻擊。他斷言，這一定是柯文哲的網軍所為，柯心理有數，不可能有人吃飽沒事，每天都在製造攻擊影片，要求他出面回應。

姚文智則說，看到影片嚇了一跳，不知情的人很容易會被誤導，這種扭曲事實的作法，已經嚴重侵蝕民主根基，今天來報案就是要遏止歪風，盼信義分局能夠揪出幕後黑手。

對此，柯文哲上午出席活動受訪說，他只有網路義勇軍，沒有網軍，因為他都沒有付錢，養網軍是要錢的，「我哪那麼有錢。」

(中時)

新北首建公共監測平台 朱立倫暗… 時力黨工涉毒 亂神黃國昌：中央…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。