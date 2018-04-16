瑞芳保育區爭議 藍委護新北炮轟環保署

2018年04月16日 13:21 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會今天舉行「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」專案報告，關於瑞芳保育區的問題，新北市政府與環保署各說各話。環保署副署長詹順貴認為新北市代表孫忠偉「強詞奪理」、「馬後炮」，會議主席國民黨立委王宜民則反唇相譏：「你才強詞奪理、馬後炮。」

孫忠偉在說明時表示，2016年台電與新北市府漁業處溝通時，當時新北就否決台電排除保育區的建議，環評會議中漁業署也曾表示疑慮。到了第2次專案小組會議，台電並未拿到新北市政府任何公文，卻自以為保育區問題已解決。且環評委員們對於生態影響的意見很多，台電的回答卻都避重就輕，對於生態保護的因應對策也只有一張紙而已。

他強調，新北市從未同意台電可在保育區蓋防波堤。而在專案小組與環評大會中，新北市代表都是因為環評委員們已充分達意見，因此回答的是「不用」，而非沒有意見。新北市政府對深澳電廠環差案在意的是對空汙與生態的影響，也就是不在意輸贏，著重對整體環境的影響。

對於孫忠偉的說法，詹順貴不表認同。他認為，保育區內興建防坡堤需新北市同意，但無論是在3次專案小組或環評大會，新北市代表根本就沒表示意見，第2次專案會議甚至提出建議，要求台電撥款清汙。如果新北市有強烈反對，甚至只要書面反對，環評會就可以做出裁處。如今卻為了選舉一直炒作保育區這個話題，實在是逃避責任，並且強詞奪理、馬後炮。

詹順貴的說法立即引起藍委不滿，紛紛指責他卸責、態度不對。環保署長李應元出面緩頰也被波及，藍委指責李應元讓詹順貴主持環評大會，用意是在擋子彈、逃避責任。李應元大聲說：「從政25年最不能接受就是逃避責任。」他說自己做人做事的原則就是負完全責任，這件案子就算立法院決定將他移送監察院，他都欣然接受。詹順貴也說，如果立委有意見，也請把他移送監院調查。

(中時)