解缺工再出招　農委會擬開放閒置漁工務農

2018年04月16日 13:20 中時 楊騰凱

環團昨拜會蔡英文總統，建議推動農漁業「共聘」漁工制度，開放因休漁閒置的漁工，可赴缺工嚴重的陸上農業服務賺取收入，降低船主休漁期間的人事成本，藉此提高休漁意願，減緩海洋撈捕壓力。蔡總統也認同這是好點子，轉請農委會研議辦理。

海龍王愛地球理事長林愛龍表示，目前全台灣境內聘僱並實際從事漁業的外籍漁工約7000人，每人每月薪資約2萬1000元，台灣有強制休漁的魚種包括鯖魚和吻仔魚，鯖魚在每年2月產卵期、6月成長期，總共要休漁50天，吻仔魚則是5月到9月間要休漁3個月，期間不可捕撈，漁民休漁期間不僅無法作業，漁工工資還要照付，導致漁民對休漁改到反感，經常要求政府給予休漁補貼。

林愛龍指出，國家納稅錢不適合一直給予休漁補貼，而且陸地上的農業其實經常發生季節性缺工問題，例如收成期間需要大量採收人力，或是包裝套袋等等，此時處於休漁期間的漁工就可前去服務，漁工薪資可經由務農取得，不必全民買單。

林愛龍指出，蔡總統聽取此意見後，也認為「這滿好的」，休漁期間的閒置漁工，可以協助農業的季節性缺工，指示農委會加以研議，並表示這對處理農業缺工的農委會應該「很有感」，蔡總統也提到，針對農業缺工的解決方案，應朝不同種類勞動力相互流動的方向辦理，因此，休漁漁工的勞動力運用，也符合此原則。

對此，農委會副主委陳吉仲表示，針對農漁業「共聘」漁工制度，農委會將盡快與勞動部討論細節，確認是否需要修法才能上路，若此制度不必修法就有上路的空間，當然是雙贏的結果，休漁不僅可恢復漁業資源，使漁民收入增加，休漁期間閒置的漁工，也可以填補農業勞動力的缺口。

(中時)