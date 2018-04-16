台中公園清淤成功 豐樂公園接棒改善水質

2018年04月16日 13:34 中時 盧金足

為改善豐樂公園水池，建設局全面評估瞭解地下水井設備、出入出水口與水池現況。（盧金足翻攝）

全台首座公立雕塑公園─豐樂公園1994年開闢，園區總面積多達6公頃，完工後至今已24年未檢修，因民眾餵食水池內魚類、烏龜，飼料、麵包屑和湖中生物糞便加速優養化，引發惡臭，建設局將以台中公園清淤成功經驗，由豐樂公園接棒改善水質，預計5月初進行水井淤積清洗，截流溝施作期程俟水井清完後預計8月初動工，完工後為台中再添一處清澈公園水池。

為改善豐樂公園水池，建設局全面評估瞭解地下水井設備、出入出水口與水池現況，改善台中公園日月湖清淤工程的鑿井廠商，到場了解地下水井相關設備及出水口運作。

發現有廢泥土淤積，研議第一階段先洗井後，確認水池整體狀況後再行後續工程，並將研議仿日月湖清淤工程設置截流溝，讓水池清澈。

建設局長黃玉霖指出，建設局與專家現勘共同建議執行後續改善工作，為避免驟雨將水岸兩側汙水及土壤沖刷入池內，需規畫環湖截流溝，改善優養化問題。

豐樂公園先辦理地下水井洗工工作，將優先處理地下水井廢土淤積問題，並對沉水馬達進行保養，使地下水井能恢復正常出水量，此外，市府將請駐點保全加強勸導民眾勿餵食池中動物，避免促使水質惡化，共同維護公園內環境清潔及水池景觀。

(中時)