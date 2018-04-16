「太子爺要我幫妳消災解厄！」噁男假神明之名性侵少女

何姓男子平時擔任廟宇的「八嘎冏」，以太子爺的名號招搖撞騙，並假神明之名對12歲的少女性侵得逞，獲判7年6個月有期徒刑。圖為示意圖，與此案無關。（本報資料照）

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假神明之名行性侵之實！基隆市1名何姓男子，平時擔任廟宇的八家將，但卻心存歹念，透過交友軟體認識1名12歲的少女，哄騙對方說「妳15天內會住院，太子爺要我幫妳消災解厄！」少女聞後十分害怕，便立刻衝到何男家獻身，而何男則用陽具幫少女「作法」性侵得逞，日前獲判7年6個月有期徒刑。

檢警調查，何男有多項毒品前科，2016年才因施用2級毒品被判處2月徒刑，仍不知悔改，去年2、3月間利用交友軟體「BEETALK」及臉書加朋友方式，認識1名年僅12歲的女學生，怎料卻心懷不軌，見對方年幼可欺，計畫誘姦。

「太子爺跟我說，妳15天內會出事住院，祂要我來幫妳！」何男自稱是「陣頭文化學院」畢業，並向少女表示「我本身是會乩童，會跟神明通靈，家裡也是開廟的，但太子爺告訴我，妳很快會遇到劫數，一定要跟我聯絡！」還說太子爺交代他，一定要幫助少女，並要求少女絕不能將此事說出去，否則就沒辦法救成功。

豈料少女得知後，嚇到吃不好也睡不著，何男見獵心喜，在4月間某日凌晨2時許，再用LINE傳給少女說「在家三不五時，妳就會被七爺八爺帶走生命！」少女便不安於室，飛奔到何男的4樓住所，何男見狀後直言「快點脫衣服、閉上眼，我要幫妳消災了！」少女因害怕而乖乖躺在床上，何男則直接掏出陽具性侵少女1次得逞。

翌日早晨，少女返家後被母親抓個正巧，逼問女兒去了哪裡，女兒則將獻身給太子爺「作法」的事情據實以告，母親得知後當場氣炸，帶著女兒去驗傷報警，何男也被移送法辦並起訴。

經基隆地院審理後，何男也當庭坦承犯行，法官則依對未滿14歲之女子，以違反其意願之方法而為性交、累犯之罪嫌，重判何男有期徒刑7年6個月。

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(中時)

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