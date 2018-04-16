林佳龍：投資孩子的未來 人才培養不能炒短線

2018年04月16日 13:51 中時 盧金足

台中市17所高中職由國立改隸為市立已屆滿1年，之前引發不少憂心和雜音，教育局長彭富源16日在市政會議進行專案報告，說明高中職改隸為市立成果。市長林佳龍強調「自己的學校自己顧！」直轄市主導教育及行政，對學校照顧得比較周全，國立改隸市立沒有降級，好的學校不會因為是國立或市立學校有什麼差別，「建國中學也是台北市立的學校」，教育是投資城市競爭力，人才培養不能炒短線。

為整合教育行政權、銜接12年國教政策，台中市包括中一中共39所國私立高中職校管轄權於106年起改隸市府，實施至今已滿周年。

彭富源指出，高中職改隸後，在教育部補助不變的情況下，這一年來市府多投資1億元以上，對學校的照顧比以前更多更快，例如特教學校的問題，可能需求很小、但很重要，教育部在核定過程中，因為考慮全國有那麼多學校，不容易很快核定下來，台中市三所特教學校如有任何需求，市府得知後就能馬上提供經費或人力支援。

林佳龍說，市府重視教育發展，編列預算逐年增加，這幾年特別明顯，今年教育科學文化支出約占總預算4成；而國立高中職改隸市立、教育行政權完善整合後，市府全面推動青年希望工程、技職再造、產學合作等，教育體制可以向上銜接至大學，學用合一呼應社會需求，同時也向下延伸至國中，與「托育一條龍」政策串聯，從幼教、國教到產學訓用，推展以人為本的教育理念，讓孩子發揮天賦。

「市府期望將大學資源拉進社區，與社區中小學甚至終身學習長青學苑、社區大學結合！」林佳龍表示，在師資及設備彼此整合運用，形成豐富的「地方學」。

以社區為核心將所有教育資源整合在一起形成大小聯盟，例如企業將工廠設備提供學校實習使用，促成產學合作、學用合一，或是學校閒置空間與社區的「托育、托老一條龍」結合等，未來將能創造多贏。

在提升青少年職場競爭力上，勞工局長黃荷婷指出，市府今年特別規畫「體驗百業、成就夢想」計畫，目前已規劃114項適合青少年的職業體驗類別，也陸續有青少年報名參與體驗

；並持續辦理「創新產業、深度職場體驗」計畫，規劃12至18歲國高中生在暑假期間，進入航太、綠能光電、手工具機、機械產業等事業單位，進行為期一周的職場體驗。

(中時)