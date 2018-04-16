中市議會臨時會 民進黨團拒絕背書流會

2018年04月16日 13:54 中時 陳世宗

台中市議會臨時會16日流會後，國民黨團反批民進黨「厚顏護航、愧對市民」！（陳世宗攝）

台中市議會16日召開第2屆第13次臨時會！民進黨團先召開記者會痛批，拒為程序不正、於法不符的臨時會背書，全體26位黨籍議員拒絕簽到、拒絕背書；造成市議會臨時會首日即因未達法定30人慘遭流會。國民黨團則予強烈譴責，批民進黨市議員只顧黨內初選、無視百姓權益。

台中市政府日前和德商簽訂1100億元的海水採礦投資簽訂MOU案，卻被媒體爆料該德商是1人公司。市議會22位國民黨議員日前連署要求議會召開臨時會，請市長林佳龍進行專案報告；9日召開程序委員會，決定16、17日兩天召開臨時會。

16日臨時會召開前，民進黨團總召李天生、張雅旻、楊典忠等人，先召開記者會痛批，國民黨團在定期會時常該開會時不開會，等到休會時才要加開臨時會；短短2天就要領逾30萬元出席費，黨團拒絕為此投機、濫開的臨時會背書，決定不予出席。

台中市議會議長林士昌於11時53分宣布開會，因未達法定出席人數30人延會2次，12時52分依然未達法定人數慘遭流會；林士昌宣布16日議程將併入17日召開。議事組表示，依法17日只要達法定出席人數1/3即可召開。

國民黨籍市議員於議事堂舉牌高喊：「我要開會！」黨團書記長李中痛批說，因該案牽涉1100億鉅額，市府誠信與行政能力被全國人民與國際社會質疑；民進黨以拒不簽到相杯葛，突顯出該黨議員均以黨為優先、無視民生與市政，對此行徑台中市民應予以唾棄。

(中時)