新店央北7筆土地公開標售 底價36萬6000元至40萬元

2018年04月16日 14:34 中時 葉書宏

新北市政府地政局將於5月17日辦理「新店中央新村北側附近地區區段徵收案」土地標售作業，自4月17日起於新北市土地標售行動網公告，推出7筆住宅區土地，標售底價為每平方公尺36萬6000元至40萬元，相關詳細資訊請上網閱覽下載。

地政局表示，此次則推出7筆住宅區土地，標售底價為每平方公尺36萬6000元至40萬元，皆鄰近中央路及斯馨一路，環境條件優越、生活機能成熟，請投標人把握機會，避免向隅

地政局表示，「新店中央新村北側附近地區區段徵收案」鄰近國道3號安坑交流道、環河快速道路及中安大橋，區內已完成多條道路可聯通環河路、溪園路、中央路及湯泉社區，加上捷運新店線小碧潭站及興建中的環狀線，具完善運輸系統。

另外，區內更打造1座中央公園及鄰里公園兼兒童遊樂場，其中中央公園面積2.56公頃，將近兩個半足球場大小，結合周邊中央新村、新店高中、陽光運動公園，期待建構新興水岸休閒空間廊帶，創造宜居樂活空間。

此區去年9月25日首次標售7筆住宅區土地即吸引14封標單，標脫6筆，標脫率高達85.7％；今年1月19日接續推出14筆住宅區土地，標脫11筆，標脫率78.57％，2次投標情形均相當踴躍。

地政局提醒，有意投標者，請詳閱投標須知，並歡迎自即日起至開標當日（107年5月17日）上午9時30分前，將投標文件寄至「新北市政府郵局第99號信箱」。

(中時)