陸教育部今年預算1479億元人民幣：高中教育、來華留學投入增加最多

2018年04月16日 15:39 旺報 簡立欣

大陸教育部近日公布2018年部門預算，2018年財政撥款總預算1479億人民幣（約合6918億台幣），比去年劇增100億，其中高中教育、來華留學投入增加最多，陸媒認為與大陸教育部推動普及高中階段教育有關。

部門預算包括教育部本級（包括獨立核算的駐外機構）、教育部離退休幹部局、75所直屬大學及36個直屬單位的經費收支情況，不包括中央財政轉移地方用於支持各地學前教育、義務教育、普通高中教育、職業教育、高等教育等的教育專項。實有各類工作人員55.56萬人，其中退休人員20.57萬。直屬大學實有各類學生661.38萬人。

大陸教育部2018年財政撥款總預算1479億，收入主要包括當年財政撥款收入1434億，上年結轉44.7億。支出包括一般公共服務支出、外交支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出等，其中教育支出1343億元，占財政撥款預算支出的90.82%，比2017年增加98億元。

教育部2018年部門一般公共預算的當年財政撥款是1413億元，比2017年執行數增加46億元，主要原因是高等教育基本支出、出國留學教育、來華留學教育、學生資助工作專項等教育經費撥款增加。從結構上來看，教育類支出1311億元，占比最大，是92.76%，比去年增加95億元。

2018年「三公經費」預算1731.5萬元，比2017年減少175.5萬元。其中公務用車購置及運行費143萬元，比上年減少109.82萬元。公務接待費375.70萬元，比上年減少66.30萬元。

2018年高層次人才計畫專項經費專案預算3億3119萬元，比2017年減少3790萬元，其中人才計畫專項經費3億1229萬元，主要用於長江學者獎勵計畫入選者獎金、國家萬人計畫教學名師特殊支持等。學位論文抽檢800萬元，學位授權點合格評估852萬元，比2017年增加422萬元，優秀博士論文資助238萬元，比2017年降低271萬元。

2017年教育部總預算1378億元，也比2016年執行數增加34億元，主要用於小學教育、高中教育、出國留學教育和來華留學教育，分別新增5.48%、4.44%、9.17%、19.77%。

2018年新增的預算主要用於小學教育，新增5.24%；高中教育，新增18.34%；高等教育，新增2.74%；來華留學教育，新增16.08%，以及重點實驗室及相關設施，新增10.09%。

小學教育和高中教育預算增加主要原因是直屬大學附屬小學（高中）生均綜合定額經費提高。高等教育預算增長則是因為專案支出撥款增加。此外，由於來華留學生規模增加，導致來華留學教育經費增加。

陸媒指出，縱觀最近幾年大陸ˋ教育部預算可以發現，小學教育預算增幅均在5.4%左右，處於穩步增長中；高中教育預算比2017年增長13.9%，巨額增幅可能與大陸教育部推動普及高中階段教育有關。

(旺報)