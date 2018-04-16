「督察警眼中，基層才是賊！」1貼文曝官、警心結

基層警發貼文槓上高階警，新北市警局板橋分局長遭到點名。(翻攝google map)

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海山派出所所長孫錫銘在臉書留言槓上板橋分局長。（翻攝自臉書）

臉書社團「靠北警察」昨（16日）晚發布一則「督察組的警察眼中：基層才是賊」的貼文，先批屏東縣警局東港分局規定督察組巡官每月處分基層員警需達70分，且列入組內評核。

隨後筆鋒轉向新北市警局板橋分局，點名分局長王文澤及督察組劉姓組長同樣重視督導績效，罔顧基層辛勞。

此一貼文引起廣大基層警員回應，痛批警察官場文化，就是踩著別人肩膀升官。

稍晚，新北市海山警分局海山派出所所長孫錫銘具名在臉書「NTPD局長室」貼文，直言他曾兩度在王文澤麾下共事，王文澤卻為了民眾遺失小狗的小事而處分基層警員；更甚有地方角頭找議員向王文澤關切後，王文澤竟要求他去向本列為重點查察的角頭致歉，他以休假理由不從，竟被副分局長及督察組長「挾持」前往。

此外，孫錫銘也提到現任林口分局偵查隊長許宏銘也許黑道過從甚密，且他所言之事部分現在還查得到，他願意上法院據實供述。

王文澤今發文回應，對於同仁的貼文百感交集，他自認從未要求督察組一定要砍人申誡，反倒要求處分發布前，一定要讓同仁表達意見，凝聚共識、維持紀律才是目的，官警從來不是對立，而是一家人。

今天上午，警界在臉書上聲援孫所長和力挺王分局長的留言各自論述，掀起一場筆戰。

(中時)

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