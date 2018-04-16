大學自主聯盟籲：公布「查管」跨部會小組名單

友善列印
旺報

「查管」跨部會小組名單搞黑箱？由於教育部一直不願告知媒體跨部會小組成員及人數，台大大學自主聯盟召集人周崇熙表示，當然很想知道是誰參與，「我們的認知應該是找相關政府部門代表，提供教育部拿不到的資料；因為這不是解決政治問題，如果找學者來就太誇張了。」

教育部人事處長陳焜元在清明連假前夕4月3日下午宣布，將邀請「內政部、法務部、陸委會及人事總處、法律與教育專業人士」協助釐清台大特聘教授管中閔赴陸兼職的相關疑慮與法律適用疑義，作出法律見解，再針對台大校長人事案作出決策。

教育部長潘文忠上周六（14日）宣布辭職，辭職聲明中並表示台大校長遴選委員會及校務會議對各項爭議的處理「或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理」，讓他深感遺憾，自己是為了「停止政治操作」而走。外界推論，潘文忠辭職但跨部會小組仍繼續運作，將扮演准否管中閔聘任的重要角色。

由於教育部並不願告知媒體跨部會小組成員及人數，台大大學自主聯盟召集人周崇熙表示，當然希望教育部公布「查管」跨部會小組名單：「我不知道這個小組是專家委員會，還是政府機關代表，裡面有內政部、法務部等相關單位？但我們認為不能在這時再訂定新的條款，而是以現有資料來討論。」

周崇熙說，他的認知應該是找政府機關代表，而不是再找專家委員，因為這不是要解決甚麼政治事件，而是針對現有事實，例如教育部拿不到出境資料，就請相關機關來提供，「如果現在這個跨部會小組還找學者就太誇張！」

(旺報)

新店央北7筆土地公開標售 底價3… 鬥牛場挨批被世界笑死 高市府讓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。