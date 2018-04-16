大學自主聯盟籲：公布「查管」跨部會小組名單

2018年04月16日 14:33 旺報 簡立欣

「查管」跨部會小組名單搞黑箱？由於教育部一直不願告知媒體跨部會小組成員及人數，台大大學自主聯盟召集人周崇熙表示，當然很想知道是誰參與，「我們的認知應該是找相關政府部門代表，提供教育部拿不到的資料；因為這不是解決政治問題，如果找學者來就太誇張了。」

教育部人事處長陳焜元在清明連假前夕4月3日下午宣布，將邀請「內政部、法務部、陸委會及人事總處、法律與教育專業人士」協助釐清台大特聘教授管中閔赴陸兼職的相關疑慮與法律適用疑義，作出法律見解，再針對台大校長人事案作出決策。

教育部長潘文忠上周六（14日）宣布辭職，辭職聲明中並表示台大校長遴選委員會及校務會議對各項爭議的處理「或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理」，讓他深感遺憾，自己是為了「停止政治操作」而走。外界推論，潘文忠辭職但跨部會小組仍繼續運作，將扮演准否管中閔聘任的重要角色。

由於教育部並不願告知媒體跨部會小組成員及人數，台大大學自主聯盟召集人周崇熙表示，當然希望教育部公布「查管」跨部會小組名單：「我不知道這個小組是專家委員會，還是政府機關代表，裡面有內政部、法務部等相關單位？但我們認為不能在這時再訂定新的條款，而是以現有資料來討論。」

周崇熙說，他的認知應該是找政府機關代表，而不是再找專家委員，因為這不是要解決甚麼政治事件，而是針對現有事實，例如教育部拿不到出境資料，就請相關機關來提供，「如果現在這個跨部會小組還找學者就太誇張！」

(旺報)